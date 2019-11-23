«Я была настолько разбита и убита». Людмила Игнатенко дала первое интервью после выхода сериала «Чернобыль»

26 апреля 1986 года взорвался реактор четвёртого энергоблока Чернобыльской АЭС. Весной на экраны вышел сериал, который перенёс зрителя в те времена, а сейчас Людмила Игнатенко, которую напрямую задело это происшествие, пролила свет на историю своей жизни. Супруг Людмилы Василий был одним из первых, кто начал тушить пожар на месте аварии.

Как сообщает BBC, когда женщина узнала, что её судьба будет рассказана в мини-сериале «Чернобыль», Людмиле было обидно и неприятно. Игнатенко пояснила, что её не предупредили, не подготовили.

Позже Людмила уточнила, что за два года до выхода сериала ей звонили из Москвы и говорили, что хотят снять фильм про катастрофу в Чернобыле. Женщина согласилась быть консультантом. Потом ей звонили ещё несколько раз, но дальше этого дело не пошло. Кроме того, письменного согласия на экранизацию своей истории Игнатенко не давала.

Когда сериал вышел на экраны, к Людмиле массово начали приходить журналисты с просьбой дать интервью, однако женщина не могла ничего сказать, поскольку и о самом сериале ничего не знала. Уже позже увидела рекламу и поняла, что про неё снята кинокартина.

«Я была настолько разбита и убита, у меня не было и секунды свободной, были звонки за звонками. Мне пришлось поехать вон из своей квартиры в Киеве. Из-за того, что меня лишили покоя», – рассказала супруга Василия.

Игнатенко призналась, что ей было больно смотреть сериал, поскольку там было много ложных кадров. Например, её супруг никогда не кричал, он был стойким и терпеливым. Даже когда мужчина уже был в больнице, он оставался спокоен. Однажды Василий попросил супругу посмотреть в окно, а сам в это время вынул из-под подушки три гвоздики.

«Это были наши последние цветы, которые он подарил мне», – добавила Людмила.

По словам Игнатенко, прощания как такового не было. Их два часа возили по Москве в автобусе с гробом. Люди начали возмущаться, и только после этого решено было ехать на кладбище.

После катастрофы Людмила потеряла ребёнка. Поскольку женщина проводила много времени вместе с мужем в больнице, она была облучена, и у неё случился выкидыш. Через четыре года Игнатенко вновь решила попробовать стать матерью. У неё получилось.