Головокружение и предобморочное состояние. Что может помочь при панической атаке?

Пожалуй, каждый из нас слышал фразу: все болезни от нервов. Этот тезис верен, ведь все наши стрессы, переживания, ссоры с близкими провоцируют нервное напряжение, и это вытекает в проблемы со здоровьем. Существует мнение, что лечить нужно не конкретную болезнь, а обследовать человека полностью, включая состояние его души. О том, как выявить и устранить психологические причины заболевания, а главное, не допустить их, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Можно с каким-то заболеванием спутать паническую атаку или ее ни с чем не спутаешь?

Евгения Тимошенко, заведующая терапевтическим отделением 29-й городской клинической поликлиники г. Минска:

Хронические заболевания, как правило, у человека имеют какой-то дебют, свое развитие. То есть человек знает уже, что такое проявление этого хронического заболевания и может четко отличить. Наталья Надольская:

Реально ли есть угроза жизни человеку во время панической атаки? Евгения Тимошенко:

Угрозы жизни нет. За исключением того, что если, конечно, поднимется высокое артериальное давление. При сопутствующей патологии, многочисленных факторах риска что-то одно на одно наслоится, тогда может что-то случится. Но как проявление психическое, паническая атака не грозит жизни человека. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Максим, к вам обращались пациенты с таким недугом?