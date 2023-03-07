Головокружение и предобморочное состояние. Что может помочь при панической атаке?
Пожалуй, каждый из нас слышал фразу: все болезни от нервов. Этот тезис верен, ведь все наши стрессы, переживания, ссоры с близкими провоцируют нервное напряжение, и это вытекает в проблемы со здоровьем. Существует мнение, что лечить нужно не конкретную болезнь, а обследовать человека полностью, включая состояние его души. О том, как выявить и устранить психологические причины заболевания, а главное, не допустить их, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Можно с каким-то заболеванием спутать паническую атаку или ее ни с чем не спутаешь?
Евгения Тимошенко, заведующая терапевтическим отделением 29-й городской клинической поликлиники г. Минска:
Хронические заболевания, как правило, у человека имеют какой-то дебют, свое развитие. То есть человек знает уже, что такое проявление этого хронического заболевания и может четко отличить.
Наталья Надольская:
Реально ли есть угроза жизни человеку во время панической атаки?
Евгения Тимошенко:
Угрозы жизни нет. За исключением того, что если, конечно, поднимется высокое артериальное давление. При сопутствующей патологии, многочисленных факторах риска что-то одно на одно наслоится, тогда может что-то случится. Но как проявление психическое, паническая атака не грозит жизни человека.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Максим, к вам обращались пациенты с таким недугом?
Максим Барышев, врач-реабилитолог, заведующий отделением реабилитации Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента:
Пациенты, к обычному врачу когда придут, могут рассказать историю, что у них была такая паническая атака. Они могут сказать, что с ними встречались, но не могут с ними бороться. Ест методики при борьбе с ними. Даже это в основном работа с такими методиками – обучают врачи-психотерапевты. Эту панику сначала пытаются вызвать на приеме, пациент ее может бурно пережить. Потом уже начинаются какие-то аутотренинги, чтобы ее преодолеть. Конечно, пациенты с таким приходят, но обычно советуешь обратиться к специалисту. Есть даже такие, как, Светлана не даст соврать – в пакетик посоветовать подышать, в смысле вызвать…
Наталья Надольская:
Кислородное голодание?
Максим Барышев:
Когда бурно дышит, у него начинает повышаться кислород в крови, углекислый газ выдыхается. Чтобы как-то уровнять, можно даже подышать в пакетик. Многие – это совсем смешно, но иногда этот метод работает.
Татьяна Равлушевич, врач-психотерапевт:
Этот метод работает всегда. Когда ко мне обращаются пациенты именно с паническими атаками, первое, что я рекомендую, когда острая паническая атака переживается, этот самый главный момент – выровнять уровень углекислого газа и кислорода. Потому что, когда мы во время панической атаки активно дышим, вдыхаем большое количество кислорода, перенасыщаем себя им. Тем самым провоцируем те неприятные симптомы, которые испытываем во время панической атаки. Это легкое головокружение, предобморочное состояние, которое нас больше всего пугает, является следствием именно перенасыщения кислорода. Как раз дыхание в пакет этот момент убирает.
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