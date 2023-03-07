«Напиться и забыться». Можно ли снимать стресс алкоголем?

Пожалуй, каждый из нас слышал фразу: все болезни от нервов. Этот тезис верен, ведь все наши стрессы, переживания, ссоры с близкими провоцируют нервное напряжение, и это вытекает в проблемы со здоровьем. Существует мнение, что лечить нужно не конкретную болезнь, а обследовать человека полностью, включая состояние его души. О том, как выявить и устранить психологические причины заболевания, а главное, не допустить их, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Наталья Надольская:

Подождите вы про утро. До утра еще надо дожить, давайте про вечер. Снимает ли стресс алкоголь?

Евгения Тимошенко:

Он не то, что снимает стресс. Стрессовые реакции у нас заложены в подкорковой системе и коре головного мозга. Как действует алкоголь? Он отключает действие коры головного мозга. Почему некоторые даже не знают, что делают в процессе алкогольного опьянения? Потому что отключается кора головного мозга – то, чем мы думаем. Поэтому мы просто перестаем думать об этой проблеме либо думаем искаженно о какой-то стрессовой проблеме, но это не избавляет от стресса. Опять же, я говорю, когда на утро проходит или вечером после принятия алкоголя, действие заканчивается, как только оно прекращается, наступает двойной стресс. То есть это стресс психоэмоциональный и физиологический в следствии употребления алкоголя.

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