Болит в голове, печёт в руке и колет в ноге. Когда человеку необходимо обратиться к психотерапевту?

Пожалуй, каждый из нас слышал фразу: все болезни от нервов. Этот тезис верен, ведь все наши стрессы, переживания, ссоры с близкими провоцируют нервное напряжение, и это вытекает в проблемы со здоровьем. Существует мнение, что лечить нужно не конкретную болезнь, а обследовать человека полностью, включая состояние его души. О том, как выявить и устранить психологические причины заболевания, а главное, не допустить их, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Почему не направляет тот же невролог, терапевт к психологу, психотерапевту?

Максим Барышев, врач-реабилитолог, заведующий отделением реабилитации Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента:

Когда уже видно, что пациенту надо обратиться, мы ему рекомендуем. Алеся Лакина:

Как видно? Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Потому что больной обижается, когда он приходит с болью в спине, а его отправляют к психотерапевту. Он скажет: «У меня защемление нерва» – а его к психотерапевту.