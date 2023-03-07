Болит в голове, печёт в руке и колет в ноге. Когда человеку необходимо обратиться к психотерапевту?
Пожалуй, каждый из нас слышал фразу: все болезни от нервов. Этот тезис верен, ведь все наши стрессы, переживания, ссоры с близкими провоцируют нервное напряжение, и это вытекает в проблемы со здоровьем. Существует мнение, что лечить нужно не конкретную болезнь, а обследовать человека полностью, включая состояние его души. О том, как выявить и устранить психологические причины заболевания, а главное, не допустить их, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Почему не направляет тот же невролог, терапевт к психологу, психотерапевту?
Максим Барышев, врач-реабилитолог, заведующий отделением реабилитации Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента:
Когда уже видно, что пациенту надо обратиться, мы ему рекомендуем.
Алеся Лакина:
Как видно?
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Потому что больной обижается, когда он приходит с болью в спине, а его отправляют к психотерапевту. Он скажет: «У меня защемление нерва» – а его к психотерапевту.
Евгения Тимошенко, заведующая терапевтическим отделением 29-й городской клинической поликлиники г. Минска:
Давайте я немножко дополню.
Наталья Надольская:
Евгения, оправдайте пациента.
Евгения Тимошенко:
Я как терапевт, к которому приходят множество пациентов – как мы действуем в такой ситуации. Во-первых, сразу такого пациента видно, потому что он предъявляет жалобы различные, их очень много. То есть болит в голове, печет в руке, колет в ноге, и это не совпадает с данными объективного осмотра, когда мы проводим общий и неврологический осмотр – это первый пункт. Второе – если как бы мы подозреваем, что вдруг надо все-таки исключить заболевание в первою очередь, а потом уже направлять к психотерапевту, то назначаем объем обследований. При объективном обследовании мы вешаем холтер, делаем УЗИ сосудов головного мозга. Человек приходит с результатами этих обследований, у него все по ним хорошо, а жалобы остаются. Тогда это верный признак того, что человеку пора к психотерапевту.
Итог сильных переживаний. Что происходит с организмом, когда человек испытывает стресс – подробнее здесь.
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