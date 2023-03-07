Итог сильных переживаний. Что происходит с организмом, когда человек испытывает стресс?

Пожалуй, каждый из нас слышал фразу: все болезни от нервов. Этот тезис верен, ведь все наши стрессы, переживания, ссоры с близкими провоцируют нервное напряжение, и это вытекает в проблемы со здоровьем. Существует мнение, что лечить нужно не конкретную болезнь, а обследовать человека полностью, включая состояние его души. О том, как выявить и устранить психологические причины заболевания, а главное, не допустить их, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Начнем с такой статистики. Если перевести главы специальных медсправочников с научного языка на человеческий, то выясняется, что около 70 % болезней являются следствием стрессовых ситуаций, а проще говоря, итогом сильных переживаний.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, что этот момент может послужить таким спорным, потому что, наверное, уже подустали от этой фразы, что все болезни от стресса, нервов. Но между тем, если беспристрастно анализировать физиологические и биохимические процессы, происходящие в организме, роль негативных эмоций и стрессовых воздействий на организм человека существенна.

Алеся Лакина:

Татьяна, какие процессы происходят в организме человека, который только что понервничал?

Наталья Надольская:

Я знаю по себе, у меня появляются красные пятна на лице – это тоже результат стресса?