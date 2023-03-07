Итог сильных переживаний. Что происходит с организмом, когда человек испытывает стресс?

Пожалуй, каждый из нас слышал фразу: все болезни от нервов. Этот тезис верен, ведь все наши стрессы, переживания, ссоры с близкими провоцируют нервное напряжение, и это вытекает в проблемы со здоровьем. Существует мнение, что лечить нужно не конкретную болезнь, а обследовать человека полностью, включая состояние его души. О том, как выявить и устранить психологические причины заболевания, а главное, не допустить их, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Начнем с такой статистики. Если перевести главы специальных медсправочников с научного языка на человеческий, то выясняется, что около 70 % болезней являются следствием стрессовых ситуаций, а проще говоря, итогом сильных переживаний.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, что этот момент может послужить таким спорным, потому что, наверное, уже подустали от этой фразы, что все болезни от стресса, нервов. Но между тем, если беспристрастно анализировать физиологические и биохимические процессы, происходящие в организме, роль негативных эмоций и стрессовых воздействий на организм человека существенна.
Алеся Лакина:
Татьяна, какие процессы происходят в организме человека, который только что понервничал?
Наталья Надольская:
Я знаю по себе, у меня появляются красные пятна на лице – это тоже результат стресса?
Татьяна Равлушевич, врач-психотерапевт:
Да, это результат стресса. То есть на биохимическом уровне происходит выработка определенных гормонов стресса – это кортизол, адреналин, норадреналин, которые в большем количестве попадают, чем обычно в кровь. Наш организм должен его переработать. Соответственно, процессы все ускоряются в нашем организме, учащается сердцебиение, наши сосуды расширяются. Мы видим у кого-то красные пятна, у кого-то учащенное сердцебиение, у кого-то учащенное дыхание, может быть легкое головокружение, то есть симптоматика может быть разнообразна. Все банально на биохимическом уровне доказано и все очень просто.
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