«Когда расписались, стали на очередь нуждающихся». Как белорусским семьям помогают обзавестись своим жильём?

Новости Беларуси. 600 тысяч квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в центральном регионе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В лидерах – Минский, Солигорский и Смолевичский районы. В приоритете на получение квартир – многодетные семьи, почти тысяча из которых уже получили заветные ключи. Недавно в Клецке ввели в эксплуатацию новую многоэтажку.

60-квартирный дом возвели на улице Советской. Строительство начали чуть больше года назад. 36 квартир предназначены для нуждающихся, в том числе и многодетных семей. Остальные 24 выделили под арендное жилье. Эти квартиры полностью благоустроены: с отделкой, газовой плитой и ванной. В 5-этажном доме 30 однокомнатных и столько же двухкомнатных квартир.

Раиса Менделевич:

Очень рады, что квартиры на первом этаже. Очень хорошо, что и окна выходят сюда. Очень рады, что мы сейчас будем жить в тепле, уюте и комфорте. В туалете и ванной – плитка на полу, стены обклеены, кухни хорошие.

Вероника Колеина:

Когда расписались, стали на очередь нуждающихся. Ждали, пока дадут квартиру. На данный момент нам вручили ключи уже от двухкомнатной квартиры. Мы очень счастливы, рады, планируем дальше делать ремонт.

Сергей Шейко, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Клецкого райисполкома:

В данном жилом доме улучшили жилищные условия 28 многодетных семей, при доведенном задании района в целом 20. 24 арендные квартиры получили по ходатайствам молодые специалисты.