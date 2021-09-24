Копыль принимает «Дажынкі-2021». Как город готовится к празднику и чем удивит гостей?

Новости Беларуси. 25 сентября Копыль примет областной фестиваль-ярмарку тружеников села «Дажынкі-2021». На празднике традиционно будут чествовать лучших хлеборобов центрального региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Минская область внесла весомый вклад в общенациональный каравай – намолочено свыше 1 миллиона 613 тысяч тонн зерна, и это без учета кукурузы. Средняя урожайность зерновых составила 35 центнеров с гектара. Подробности в материале Анны Куртасовой.

Анна Куртасова, корреспондент:

Этой осенью Копыль богат на праздники. В первые выходные сентября здесь ярко отметили День письменности. А уже сегодня готовятся к областным «Дажынкам». Здесь соберутся лучшие хлеборобы центрального региона. К встрече гостей Копыль заиграл яркими красками. Преобразились центральные улицы, площадь и зоны отдыха.

В 2021 году Копыль встречает областные «Дажынкі-2021». Эстафету ему передал Червень. К яркому и долгожданному событию райцентр готовился основательно. Год велись работы. Большое внимание – центру.