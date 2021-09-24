Алексей Дзермант: «Запад утратил монополию на определение будущего»

Новости Беларуси. Время авторской журналистики и экспертное мнение Алексея Дзерманта в программе Новости «24 часа» на СТВ. Политолог в своей рубрике расскажет о конфликте США и Франции и о том, как Запад утратил монополию на определение будущего.

Алексей Дзермант, политолог:

Поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Мировые СМИ облетела новость, очень ярко характеризующая дух наступившего времени: США помешали сделке о создании и поставке Францией подводных лодок Австралии на сумму более чем 60 миллиардов долларов. Произошло неслыханное – формальные военно-политические союзники по блоку НАТО начали жесткую конкуренцию без правил за контракты на производство оружия. Возмущению руководства Франции нет предела, а пикантности всей этой ситуации добавляет то, что договоренности о срыве сделки и создании альянса трех англосаксонских стран – Австралии, Великобритании и США – заключали за спиной у президента Макрона во время одного из саммитов НАТО. То есть англосаксы проявили полное неуважение к Франции и ее интересам. Почему так происходит? Во-первых, президент США Джо Байден фактически продолжил курс Дональда Трампа, согласно которому интересы Америки должны быть превыше всего. Это была не прихоть эксцентричного предшественника, а внутренняя потребность американской политики и экономики, в которых стали заметны очевидные кризисные явления.

Алексей Дзермант:

Во-вторых, после выхода британцев из ЕС, они провозгласили новую доктрину «Глобальной Британии», которая в чем-то напоминает проект возрождения Британской империи в новой форме, и поэтому интересы континентальных европейцев – французов и немцев – становятся для нее глубоко вторичными, если не противоречащими. А вот интересы США, других англосаксонских стран становятся гораздо более близкими. Алексей Дзермант: на долю белорусов выпали такие потрясения, от которых иные народы не смогли бы уже оправиться. Читайте здесь. Алексей Дзермант:

Что это за интересы? Сдерживание России, Китая, создание в Индо-Тихоокеанском регионе собственного военно-политического альянса. Именно поэтому к нему присоединяется Австралия, которой для сдерживания Китая необходимы не просто электродизельные подводные лодки, предлагаемые Францией, но уже атомные, которые производят США. Тут очевидно, что интересы ядра континентальной Европы – Франции, Германии, Италии – и англосаксонского мира не совпадают. ЕС было бы скорее выгодно расширение торгово-экономического сотрудничества с Китаем и Россией, а вот британцы и американцы смотрят на это как на утрату своего влияния и былых позиций.

Правда, стоит напомнить, что в свое время французы сами сорвали сделку на строительство двух вертолетоносцев типа «Мистраль» для ВМФ России. Они оправдали это тем, что Россия забрала Крым, а Франция солидарна с позицией ЕС и НАТО, в итоге перепродала их Египту. А сейчас столкнулась с таким же отношением со стороны вроде бы союзников. Алексей Дзермант:

Насколько далеко могут зайти противоречия французов и англосаксов? Послы Франции в США и Австралии уже отозваны для консультаций, во французской прессе звучат предложения последовать примеру президента Шарля де Голля и приостановить членство в НАТО как ответ на коварство США. Франция как ядерная держава, до сих пор имеющая значительные, стратегически важные территории в Океании, является серьезным игроком в регионе. И какими бы эгоистичными не казались действия американцев, они вряд ли хотят потерять такого союзника. Да, их интересы разошлись в этом конкретном случае, эта история очень бьет по самолюбию французов, но вряд ли можно ожидать, что Франция развернется в какую-то противоположную сторону.

Алексей Дзермант:

Коллективный Запад, конечно, неоднороден, и чем дальше будет меняться мир, тем больше между входящими в него странами будет противоречий. Но несмотря на все эмоции и демарши французов, пока этот Запад рано хоронить. Нужно внимательно следить за тем, что американцы и британцы предложат французам взамен, а они обязательно предложат, так как Франция все равно остается влиятельной глобальной силой, присутствующей в военном и экономическом планах в ключевых регионах мира: Океании, Африке, Латинской Америке. И даже можно предположить, где будет предложена эта компенсация за сорванную сделку. Скорее всего, в Африке, в которой у Франции традиционно сильные позиции, и она выступает там основной внешней силой. Франция, безусловно, не хотела бы сокращения своей сферы влияния на «черном континенте», англосаксам был бы выгоден такой «оператор» там, поэтому возможна некая сделка между ними, для того чтобы сдерживать незападных игроков в Африке. Алексей Дзермант:

В реальной политике интересы западных элит теснейшим образом переплетены, их страх перед Востоком в самом широком смысле гораздо больше, чем текущие внутренние противоречия. Поэтому исходить нужно из того, что Франция будет показательно возмущаться, новый альянс с англосаксонским ядром в Индо-Тихоокеанском регионе будет сформирован, но затем последуют перегруппировка и возникновение новых альянсов в различных регионах мира, направленных в основном против Китая и России.

Алексей Дзермант:

Что в таком случае остается делать нам, России, Китаю, их союзникам и партнерам? Совершенно очевидно, что необходимо усиливать сотрудничество между нами. Пусть пока его уровень не достигает того, что есть в НАТО, тем не менее фактически у России и Китая сложился военный союз, а Беларусь через Союзное государство и ОДКБ, участие в ШОС в качестве наблюдателя также к нему примыкает.

Поэтому всем нам вместе необходимо укреплять, развивать, расширять наши интеграционные образования и международные организации. Максимально стремиться к тому, чтобы все вопросы экономического сотрудничества, логистики, безопасности решались внутри Евразии нашими собственными силами, без участия внешних игроков.