Лучшим милиционерам Гродненской области вручили медали

Новости Беларуси. Отличились на службе, доказали своим трудом верность долгу и Родине. Лучшие сотрудники органов внутренних дел Гродненской области получили государственные награды, в том числе медали за спасенную жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония прошла у Вечного огня в центральном городском парке Жилибера. В строю – около сотни милиционеров со всего региона. От участковых до сотрудников патрульно-постовых служб. Им вручили три вида медалей: «За безупречную службу», «За отличие в охране общественного порядка», два человека удостоились медалей «За спасенную жизнь». Награды получили госавтоинспекторы из Ивьевского района. Летом они спасли жизнь 88-летнему мужчине, вытащив пенсионера из горящего дома.

Виталий Куц, старший инспектор дорожно-патрульной службы отделения ГАИ Ивьевского РОВД:

Было очень мало времени принять решение, потому что крыша могла обрушиться, она уже практически сгорела вся, поэтому надо было действовать быстро и решительно.

Илья Воробей, инспектор дорожно-патрульной службы отделения ГАИ Ивьевского РОВД:

На тот момент чувство страха просто отсутствовало, все произошло настолько быстро, что мы сами не поняли, что случилось. Героем – нет, я просто исполнил то, что должен был сделать.

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Беларуси:

Каждый из сотрудников, который сегодня получает заслуженную государственную награду, долго шел к этой награде. И наша главная задача выполнена в настоящее время – это миропорядок в нашей стране, это защита наших граждан, их имущества от любых противоправных посягательств. Я убежден, что милиция Гродненщины с честью выполняет и будет выполнять поставленные задачи.