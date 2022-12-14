Лучшим милиционерам Гродненской области вручили медали
Новости Беларуси. Отличились на службе, доказали своим трудом верность долгу и Родине. Лучшие сотрудники органов внутренних дел Гродненской области получили государственные награды, в том числе медали за спасенную жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Торжественная церемония прошла у Вечного огня в центральном городском парке Жилибера. В строю – около сотни милиционеров со всего региона. От участковых до сотрудников патрульно-постовых служб. Им вручили три вида медалей: «За безупречную службу», «За отличие в охране общественного порядка», два человека удостоились медалей «За спасенную жизнь». Награды получили госавтоинспекторы из Ивьевского района. Летом они спасли жизнь 88-летнему мужчине, вытащив пенсионера из горящего дома.
Виталий Куц, старший инспектор дорожно-патрульной службы отделения ГАИ Ивьевского РОВД:
Было очень мало времени принять решение, потому что крыша могла обрушиться, она уже практически сгорела вся, поэтому надо было действовать быстро и решительно.
Илья Воробей, инспектор дорожно-патрульной службы отделения ГАИ Ивьевского РОВД:
На тот момент чувство страха просто отсутствовало, все произошло настолько быстро, что мы сами не поняли, что случилось. Героем – нет, я просто исполнил то, что должен был сделать.
Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Каждый из сотрудников, который сегодня получает заслуженную государственную награду, долго шел к этой награде. И наша главная задача выполнена в настоящее время – это миропорядок в нашей стране, это защита наших граждан, их имущества от любых противоправных посягательств. Я убежден, что милиция Гродненщины с честью выполняет и будет выполнять поставленные задачи.
Проводить церемонии в знаковых местах для города уже стало традицией у милиционеров Гродно. В Год исторической памяти выбрали парк Жилибера, где находится братская могила советских воинов и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны. К Вечному огню возложили цветы и венки, память павших героев почтили минутой молчания.
Подписывайтесь на нас в Telegram!