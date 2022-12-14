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Белорусов будут лишать гражданства за экстремизм? Лилия Ананич рассказала подробности

14 декабря 2022 12:22
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Новости Беларуси. Единый день для голосования, порядок избрания делегатов ВНС. В Овальном зале в центре внимания – изменения в Избирательный кодекс. 14 декабря документ прошел первое чтение в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусов будут лишать гражданства за экстремизм? Лилия Ананич рассказала подробности-1

Главное – приведение норм в соответствие с действующей Конституцией. Кодекс дополняется отдельным разделом, который определяет порядок избрания делегатов Всебелорусского народного собрания от местных Советов депутатов и гражданского общества. В связи с предстоящим единым днем голосования в проекте изменена система избирательных комиссий. Сразу два чтения предусмотрены по внесению изменений в закон о гражданстве. В частности, предусматривается возможность утраты лицом белорусского гражданства.

Белорусов будут лишать гражданства за экстремизм? Лилия Ананич рассказала подробности-4

Лилия Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Важнейшая новация это вопрос, связанный с введением оснований утраты гражданства лицами, которые занимаются противоправной деятельностью, нанесли серьезный ущерб национальной безопасности, национальным интересам Республики Беларусь. Имеется по таким лицам, очень важно отметить, вступившее в законную силу решение суда. Решение об утрате гражданства будет приниматься Президентом Республики Беларусь, законом дается четкий перечень оснований, уголовно наказуемых деяний, которые определены исчерпывающим перечнем статей.

Белорусов будут лишать гражданства за экстремизм? Лилия Ананич рассказала подробности-7

Депутаты рассмотрели также новеллы в кодекс по вопросам судоустройства и статуса судей. Они предусматривают передачу ряда полномочий Президента к ВНС, которое будет формировать высшие судебные органы страны и решать ряд других вопросов, связанных с работой высших судебных органов. В целом сегодня в Овальном зале рассмотрят шесть вопросов.

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# Закон # общество # Лилия Ананич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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