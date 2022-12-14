Белорусов будут лишать гражданства за экстремизм? Лилия Ананич рассказала подробности

Новости Беларуси. Единый день для голосования, порядок избрания делегатов ВНС. В Овальном зале в центре внимания – изменения в Избирательный кодекс. 14 декабря документ прошел первое чтение в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главное – приведение норм в соответствие с действующей Конституцией. Кодекс дополняется отдельным разделом, который определяет порядок избрания делегатов Всебелорусского народного собрания от местных Советов депутатов и гражданского общества. В связи с предстоящим единым днем голосования в проекте изменена система избирательных комиссий. Сразу два чтения предусмотрены по внесению изменений в закон о гражданстве. В частности, предусматривается возможность утраты лицом белорусского гражданства.

Лилия Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Важнейшая новация – это вопрос, связанный с введением оснований утраты гражданства лицами, которые занимаются противоправной деятельностью, нанесли серьезный ущерб национальной безопасности, национальным интересам Республики Беларусь. Имеется по таким лицам, очень важно отметить, вступившее в законную силу решение суда. Решение об утрате гражданства будет приниматься Президентом Республики Беларусь, законом дается четкий перечень оснований, уголовно наказуемых деяний, которые определены исчерпывающим перечнем статей.