Головченко представил коллективу Минсельхозпрода нового руководителя Сергея Бартоша

Человек с богатым практическим опытом в аграрной сфере без раскачки войдет в работу, выразил уверенность руководитель правительства. Новый глава аграрного ведомства вступает в должность в самую горячую пору – в разгар уборочной кампании. Задач немало, важнейшая на сегодня – вовремя и результативно завершить жатву. В дальнейшем следует уделить внимание совершенствованию структуры посевных площадей, созданию прочной кормовой базы и развитию отрасли животноводства.

Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

На следующий год заложить те объемы посевов, чтобы можно было обеспечить изменение структуры посевных площадей. Помимо этого, необходимо нам все-таки отработать и обеспечить животноводство под полную потребность зерном кукурузы. А вот строительство молочно-товарных комплексов, о которых доводил задачу Президент, – это один из шагов по уменьшению себестоимости и наращиванию объемов производства. И это позволит нам спокойно и устойчиво чувствовать себя на внешнем рынке.