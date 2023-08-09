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Головченко представил коллективу Минсельхозпрода нового руководителя Сергея Бартоша

09 августа 2023 16:47
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Новости Беларуси. Обеспечение продовольственной безопасности страны – одна из главных задач нового министра сельского хозяйства. Сегодня, 9 августа, премьер-министр Роман Головченко представил нового руководителя коллективу ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Головченко представил коллективу Минсельхозпрода нового руководителя Сергея Бартоша-1

Напомним, накануне глава государства назначил на эту должность Сергея Бартоша.

«У вас этот опыт есть». Лукашенко назначил нового главу Минсельхозпрода, им стал Сергей Бартош. Подробности.

Человек с богатым практическим опытом в аграрной сфере без раскачки войдет в работу, выразил уверенность руководитель правительства. Новый глава аграрного ведомства вступает в должность в самую горячую пору – в разгар уборочной кампании. Задач немало, важнейшая на сегодня – вовремя и результативно завершить жатву. В дальнейшем следует уделить внимание совершенствованию структуры посевных площадей, созданию прочной кормовой базы и развитию отрасли животноводства.

Головченко представил коллективу Минсельхозпрода нового руководителя Сергея Бартоша-4

Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
На следующий год заложить те объемы посевов, чтобы можно было обеспечить изменение структуры посевных площадей. Помимо этого, необходимо нам все-таки отработать и обеспечить животноводство под полную потребность зерном кукурузы. А вот строительство молочно-товарных комплексов, о которых доводил задачу Президент, – это один из шагов по уменьшению себестоимости и наращиванию объемов производства. И это позволит нам спокойно и устойчиво чувствовать себя на внешнем рынке.

Новый глава Минсельхозпрода: вступать в эту должность для меня гордость. Сельское хозяйство – моя отрасль. Подробности.

Головченко представил коллективу Минсельхозпрода нового руководителя Сергея Бартоша-7

Сергей Бартош выразил благодарность за оказанное доверие. Министр также пообещал, что будет использовать весь накопленный опыт и знания, чтобы выполнять поставленные перед министерством задачи.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Роман Головченко # Сергей Бартош # Фотофакт

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