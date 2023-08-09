Головченко представил коллективу Минсельхозпрода нового руководителя Сергея Бартоша
Новости Беларуси. Обеспечение продовольственной безопасности страны – одна из главных задач нового министра сельского хозяйства. Сегодня, 9 августа, премьер-министр Роман Головченко представил нового руководителя коллективу ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, накануне глава государства назначил на эту должность Сергея Бартоша.
«У вас этот опыт есть». Лукашенко назначил нового главу Минсельхозпрода, им стал Сергей Бартош. Подробности.
Человек с богатым практическим опытом в аграрной сфере без раскачки войдет в работу, выразил уверенность руководитель правительства. Новый глава аграрного ведомства вступает в должность в самую горячую пору – в разгар уборочной кампании. Задач немало, важнейшая на сегодня – вовремя и результативно завершить жатву. В дальнейшем следует уделить внимание совершенствованию структуры посевных площадей, созданию прочной кормовой базы и развитию отрасли животноводства.
Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
На следующий год заложить те объемы посевов, чтобы можно было обеспечить изменение структуры посевных площадей. Помимо этого, необходимо нам все-таки отработать и обеспечить животноводство под полную потребность зерном кукурузы. А вот строительство молочно-товарных комплексов, о которых доводил задачу Президент, – это один из шагов по уменьшению себестоимости и наращиванию объемов производства. И это позволит нам спокойно и устойчиво чувствовать себя на внешнем рынке.
Новый глава Минсельхозпрода: вступать в эту должность для меня гордость. Сельское хозяйство – моя отрасль. Подробности.
Сергей Бартош выразил благодарность за оказанное доверие. Министр также пообещал, что будет использовать весь накопленный опыт и знания, чтобы выполнять поставленные перед министерством задачи.