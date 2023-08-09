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Первый в Беларуси миллион тонн зерна у Брестской области. Хлеборобов по традиции поздравили прямо в поле

09 августа 2023 16:28
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Новости Беларуси. Первый в Беларуси миллион тонн зерна нового урожая у Брестской области. По традиции поздравления с рекордным намолотом хлеборобы принимали в поле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый в Беларуси миллион тонн зерна у Брестской области. Хлеборобов по традиции поздравили прямо в поле-1

Первый в Беларуси миллион тонн зерна у Брестской области. Хлеборобов по традиции поздравили прямо в поле-3

Миллионный каравай сегодня, 9 августа, торжественно вручили в полях Каменецкого района. Выбор места для торжеств неслучайный. Второй важный рубеж – первые 100 тысяч тонн в Беларуси – преодолели аграрии именно этого района.

Первый в Беларуси миллион тонн зерна у Брестской области. Хлеборобов по традиции поздравили прямо в поле-6

Двойной праздник и заслуженные награды тем, кто своим трудом сделал возможным рекордный для страны результат. Механизатор хозяйства «Беловежский» Андрей Кобятко в одиночку намолотил свыше 3 тысяч тонн зерна.

Первый в Беларуси миллион тонн зерна у Брестской области. Хлеборобов по традиции поздравили прямо в поле-9

Андрей Кобятко, механизатор сельхозпредприятия «Беловежский»:
Чтобы техника работала хорошо, все исправно было, и будет все. Для чего? Для семьи первым делом. Семья самое главное. Урожай вовремя соберем, и все будет.

Первый в Беларуси миллион тонн зерна у Брестской области. Хлеборобов по традиции поздравили прямо в поле-12

В Брестской области на миллионной отметке не остановятся. В регионе убрано 73 % площадей. К караваю планируют добавить не меньше 300 тысяч тонн зерна. И это несмотря на последствия неблагоприятной погоды. Компенсировать потери удастся высокой урожайностью, которая складывается на уровне 2022 года.

Первый в Беларуси миллион тонн зерна у Брестской области. Хлеборобов по традиции поздравили прямо в поле-15

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:
Регион был готов с весны то, что был заложен, технологически посеян урожай. Прошлый год почти рекордный для нас был. Было точно так же заложено для такого же результата и на этот год. Надо понимать, что мы очень серьезно обновили парк. Несмотря на эти сегодня непогожие дни, когда у нас солнце, мы максимально выходим на определенный процент уборки – сегодня до 6 %. Наверное, можем и больше. Еще денек погоды, и все будет хорошо. Убрали 73 %, пошла уже в закат наша уборочная кампания. Урожай у нас, слава богу, не менее уровня прошлого года. Мы надеемся на определенную хорошую цифру вала – миллион 300 как минимум.

# Уборочная кампания # общество # Андрей Кобятко # Юрий Шулейко # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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