Первый в Беларуси миллион тонн зерна у Брестской области. Хлеборобов по традиции поздравили прямо в поле

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:

Регион был готов с весны – то, что был заложен, технологически посеян урожай. Прошлый год почти рекордный для нас был. Было точно так же заложено для такого же результата и на этот год. Надо понимать, что мы очень серьезно обновили парк. Несмотря на эти сегодня непогожие дни, когда у нас солнце, мы максимально выходим на определенный процент уборки – сегодня до 6 %. Наверное, можем и больше. Еще денек погоды, и все будет хорошо. Убрали 73 %, пошла уже в закат наша уборочная кампания. Урожай у нас, слава богу, не менее уровня прошлого года. Мы надеемся на определенную хорошую цифру вала – миллион 300 как минимум.