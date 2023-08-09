Первый в Беларуси миллион тонн зерна у Брестской области. Хлеборобов по традиции поздравили прямо в поле

Новости Беларуси. Первый в Беларуси миллион тонн зерна нового урожая у Брестской области. По традиции поздравления с рекордным намолотом хлеборобы принимали в поле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Первый в Беларуси миллион тонн зерна нового урожая у Брестской области. По традиции поздравления с рекордным намолотом хлеборобы принимали в поле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Миллионный каравай сегодня, 9 августа, торжественно вручили в полях Каменецкого района. Выбор места для торжеств неслучайный. Второй важный рубеж – первые 100 тысяч тонн в Беларуси – преодолели аграрии именно этого района.
Двойной праздник и заслуженные награды тем, кто своим трудом сделал возможным рекордный для страны результат. Механизатор хозяйства «Беловежский» Андрей Кобятко в одиночку намолотил свыше 3 тысяч тонн зерна.
Андрей Кобятко, механизатор сельхозпредприятия «Беловежский»:
Чтобы техника работала хорошо, все исправно было, и будет все. Для чего? Для семьи первым делом. Семья – самое главное. Урожай вовремя соберем, и все будет.
В Брестской области на миллионной отметке не остановятся. В регионе убрано 73 % площадей. К караваю планируют добавить не меньше 300 тысяч тонн зерна. И это несмотря на последствия неблагоприятной погоды. Компенсировать потери удастся высокой урожайностью, которая складывается на уровне 2022 года.
Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:
Регион был готов с весны – то, что был заложен, технологически посеян урожай. Прошлый год почти рекордный для нас был. Было точно так же заложено для такого же результата и на этот год. Надо понимать, что мы очень серьезно обновили парк. Несмотря на эти сегодня непогожие дни, когда у нас солнце, мы максимально выходим на определенный процент уборки – сегодня до 6 %. Наверное, можем и больше. Еще денек погоды, и все будет хорошо. Убрали 73 %, пошла уже в закат наша уборочная кампания. Урожай у нас, слава богу, не менее уровня прошлого года. Мы надеемся на определенную хорошую цифру вала – миллион 300 как минимум.