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Купил минеральную воду в «Санте» и выиграл автомобиль! История ещё одной удачи

11 августа 2025 09:16
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Купил минеральную воду в «Санте» и выиграл автомобиль! История ещё одной удачи-1

Ольга Бурлакова, ведущая:
Представьте, приходите вы в магазин за минералкой, а чуть позже вы узнаете, что именно благодаря вот этой вашей маленькой покупке вы выиграли новый автомобиль.

Александр Меженный, ведущий:
Это реальность! Олег Шмарловский из Лиды не мог поверить в такое развитие событий, пока не приехал на вручение главного приза от «Санты»!

Александр Меженный:
Наш первый победитель Олег Шмарловский! Олег, здравствуйте!

Купил минеральную воду в «Санте» и выиграл автомобиль! История ещё одной удачи-3

Олег Шмарловский, г. Лида:
Меня зовут Олег, я из Лиды, Гродненская область. Женат, двое детей, занимаюсь спортом, люблю здоровый образ жизни. На моем месте может быть любой человек. Я им оказался, очень рад этому. Первую ночь не мог заснуть, думал, что это мошеннические действия, понять, правда это или не правда. Позвонил отцу.

Купил минеральную воду в «Санте» и выиграл автомобиль! История ещё одной удачи-5

До сих пор не могу поверить. Все происходящее мне кажется сказкой.

Купил минеральную воду в «Санте» и выиграл автомобиль! История ещё одной удачи-7

Олег Шмарловский:
В какой-то степени здоровый образ жизни повлек меня, чтобы я пришел в данный магазин и приобрел продукцию от «Дариды», потому что в тот момент находился на тренировке. Нежданно и негаданно оказалось, что это выигрышная комбинация.

Купил минеральную воду в «Санте» и выиграл автомобиль! История ещё одной удачи-9

– Как ощущения?
– Ощущения на высоком уровне. Почаще заходите в «Санту», покупайте продукцию, удача будет ждать в ту или иную минуту. Играйте и выигрывайте!

*На правах рекламы.

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