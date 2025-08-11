Купил минеральную воду в «Санте» и выиграл автомобиль! История ещё одной удачи
Ольга Бурлакова, ведущая:
Представьте, приходите вы в магазин за минералкой, а чуть позже вы узнаете, что именно благодаря вот этой вашей маленькой покупке вы выиграли новый автомобиль.
Александр Меженный, ведущий:
Это реальность! Олег Шмарловский из Лиды не мог поверить в такое развитие событий, пока не приехал на вручение главного приза от «Санты»!
Александр Меженный:
Наш первый победитель Олег Шмарловский! Олег, здравствуйте!
Олег Шмарловский, г. Лида:
Меня зовут Олег, я из Лиды, Гродненская область. Женат, двое детей, занимаюсь спортом, люблю здоровый образ жизни. На моем месте может быть любой человек. Я им оказался, очень рад этому. Первую ночь не мог заснуть, думал, что это мошеннические действия, понять, правда это или не правда. Позвонил отцу.
До сих пор не могу поверить. Все происходящее мне кажется сказкой.
Олег Шмарловский:
В какой-то степени здоровый образ жизни повлек меня, чтобы я пришел в данный магазин и приобрел продукцию от «Дариды», потому что в тот момент находился на тренировке. Нежданно и негаданно оказалось, что это выигрышная комбинация.
– Как ощущения?
– Ощущения на высоком уровне. Почаще заходите в «Санту», покупайте продукцию, удача будет ждать в ту или иную минуту. Играйте и выигрывайте!
*На правах рекламы.