Купил минеральную воду в «Санте» и выиграл автомобиль! История ещё одной удачи

Ольга Бурлакова, ведущая:

Представьте, приходите вы в магазин за минералкой, а чуть позже вы узнаете, что именно благодаря вот этой вашей маленькой покупке вы выиграли новый автомобиль.

Александр Меженный, ведущий:

Это реальность! Олег Шмарловский из Лиды не мог поверить в такое развитие событий, пока не приехал на вручение главного приза от «Санты»!

Александр Меженный:

Наш первый победитель Олег Шмарловский! Олег, здравствуйте!