Головченко: «Откровенный разговор состоялся». Как текстильное предприятие в Барановичах выйдет из кризиса?

Новости Беларуси. В Барановичах будет сохранен весь цикл производства тканей. Реализация стратегии развития местного хлопчатобумажного объединения позволила предприятию серьезно улучшить свои показатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время посещения площадки. Это одно из самых крупных текстильных производств в СНГ и Европе. В свое время модернизация помогла сохранить не только коллектив, но и целое направление для страны. Сегодня же необходимо поставить предприятие на бизнес-рельсы. Детали у нашего корреспондента Кристины Протосовицкой.

Текстиль – одна из самых высококонкурентных отраслей. Традиционный бизнес для Индии, Пакистана, стран Средней Азии. Это лишь шорт-лист тех, кто вкладывает в развитие немалые деньги. Да, у Беларуси нет своих хлопковых полей. Но вопрос сохранять или нет Барановичское хлопчатобумажное объединение сегодня не стоит. Это часть независимости от внешних рынков. Сегодня мощности предприятий позволяют застелить каждую третью кровать в Беларуси своим постельным бельем.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Благодаря своевременной поддержке государства предприятию удалось выйти из технологической комы. Современный цифровой печатный станок позволяет наносить рисунки любой сложности. Если раньше необходимо было заряжать целую партию, то сегодня можно работать избирательно и точечно.

От цветка хлопка до продажи готовой продукции. Под одной крышей Барановичского хлопчатобумажного производственного объединения сразу четыре фабрики: прядильная, ткацкая, отделочная и швейная. Несмотря на несколько этапов модернизации и меры господдержки, здесь по-прежнему испытывают экономические сложности. Год назад предприятию провели углубленную диагностику и выработали комплексную стратегию – модель развития с четкими характеристиками. Сегодня разговор с премьер-министром жесткий и откровенный – о наболевшем и решениях.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Жесткий и откровенный разговор состоялся. Мы уже видим, что надо подкорректировать. Видим, что надо продолжать модернизацию предприятия. Никаких разговоров, что оно будет закрыто или перепрофилировано, еще что-то, нет. Это даже не рассматривается. Хотя раньше были мнения такие: зачем нам держать тут, еще что-то. Это абсолютно негосударственный подход. Это актив, который можно превратить в актив прибыльный. На это все сейчас направлено.

Предприятие работает почти на 100 % на импортном сырье. На пятки наступают азиатские и турецкие производители текстиля, которые за последние пять лет совершили уверенный прорыв. А потому сегодня в Барановичах ставку будут делать не на чистые хлопковые ткани, а на поликоттон. Придание особых свойств полотну за счет добавления акрила – антибактериальной или невоспламеняющейся ткани. Головченко на текстильном предприятии в Барановичах: «Мы возвращаемся к урокам прошлого года». Подробности здесь.