Головченко на текстильном предприятии в Барановичах: «Мы возвращаемся к урокам прошлого года»

Новости Беларуси. Это государственный актив, который можно превратить в прибыль. Такое мнение высказал премьер-министр Беларуси, посещая Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, дальнейшая судьба которого 13 января и обсуждалась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одно из самых крупных текстильных предприятий в СНГ и Европе, имеющее производство полного цикла от цветка хлопка до готовой продукции.

Несколько этапов модернизации позволили освоить новые виды тканей – антибактериальные и невоспламеняющиеся, добиться нанесения качественных принтов любой сложности и в целом автоматизировать работу. Сегодня на производстве заняты около 1 200 человек.

Глава правительства ознакомился с технологическим процессом производства. Роман Головченко посетил прядильную, ткацкую и отделочную фабрики. Премьеру доложили не только о текущей ситуации на предприятии, но и о результатах работы концерна «Беллегпром» за 2022 год.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Были разные мнения, в том числе – а зачем нам это надо? Надо просто закрыть. Гораздо проще покупать суровые ткани, бязь в Средней Азии или Пакистане. Опять мы возвращаемся к урокам прошлого года. Да, сегодня мы можем покупать. А если завтра что-то случится? Здесь есть мощности, есть люди, которые работают. Надо просто осуществить донастройку, сделать эти переделы более эффективными. Тогда мы, в принципе, сохраним весь цикл производства тканей.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Обязательно рост заработной платы – только за счет этого мы можем сохранить и привлечь человеческие и трудовые ресурсы в отрасль. Это закрепление, развитие компетенции, создание центров компетенций. Узкие какие-то места расшивать надо. Задачи поставлены, отрасль понимает, куда двигаться.