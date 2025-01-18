Тематический мурал «Будущее Беларуси в твоих руках» торжественно открыли в Гродно. Это уже стало доброй традицией: арт-объекты появляются в каждом городе по пути следования «Марафона единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Картина украсила стену здания почты по улице Буденного в самом сердце областного центра. Сюжет неизменен: на фоне живописной природы – ладони родителей и ребенка, которые держат карту страны. В основе композиции идеи, которые объединяют белорусов: сохранение ценности традиционных семейных отношений, любовь к родному краю и забота о его процветании.

Мы очень счастливы получить такую возможность, прийти и поучаствовать в данном мероприятии. Мы счастливы за то, что у нас в Гродно открылся этот арт-объект. Он символизирует, что вместе у нас все получится, что будущее в наших руках, что мы должны делать все для нашего будущего, что вместе с нами Беларусь будет процветать.