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Мурал «Будущее Беларуси в твоих руках» торжественно открыли в Гродно

18 января 2025 08:43
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Тематический мурал «Будущее Беларуси в твоих руках» торжественно открыли в Гродно. Это уже стало доброй традицией: арт-объекты появляются в каждом городе по пути следования «Марафона единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мурал «Будущее Беларуси в твоих руках» торжественно открыли в Гродно-2

Картина украсила стену здания почты по улице Буденного в самом сердце областного центра. Сюжет неизменен: на фоне живописной природы – ладони родителей и ребенка, которые держат карту страны. 

В основе композиции идеи, которые объединяют белорусов: сохранение ценности традиционных семейных отношений, любовь к родному краю и забота о его процветании. 

Мурал «Будущее Беларуси в твоих руках» торжественно открыли в Гродно-4

Мы очень счастливы получить такую возможность, прийти и поучаствовать в данном мероприятии. Мы счастливы за то, что у нас в Гродно открылся этот арт-объект. Он символизирует, что вместе у нас все получится, что будущее в наших руках, что мы должны делать все для нашего будущего, что вместе с нами Беларусь будет процветать.

Мурал «Будущее Беларуси в твоих руках» торжественно открыли в Гродно-6

Андрей Есин, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:
Ребята трудились целый год, и именно из студотрядовских таких добрых дел и нам удалось сделать такой замечательный арт-объект в Гродненской области. Он второй. На прошлой неделе в Лиде мы открывали первый. Конечно же, эта работа будет продолжена.

Второй день Гродно живет насыщенной программой марафона: выставки, квесты, знаковые встречи. Интересные локации разместились по всему городу: от улиц до торговых центров. Главным событием этого дня станет масштабный концерт «Время выбрало нас». Звезды белорусской эстрады выступят в Ледовом дворце.

# Праздник в городе

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