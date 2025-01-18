«Марафон единства» вернётся в столицу на следующей неделе

Полюбившиеся хиты, звезды белорусской эстрады, яркое шоу и атмосфера сплоченности. В Гродно под сводами ледовой арены в эти минуты начался грандиозный гала-концерт «Время выбрало нас», который стал кульминацией двухдневного «Марафона единства» в городе на Немане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программе – песни, которые объединяют поколения белорусов. На сцене известные исполнители и талантливые земляки. Особую праздничную атмосферу создают технические решения – оригинальное световое оформление и яркие спецэффекты. Агата Моцко, главный режиссер концертов «Время выбрало нас!»:

С точки зрения программы, в первую очередь мы думали о том, что сюда дать такого душевного, чтобы отличало именно Гродненщину. И поскольку мое становление как режиссера и вообще решение стать режиссером пришло именно на этой земле и во время проведения фестиваля национальных культур, я очень рада, что это такой кульминационный момент в моей карьере. Когда я приезжаю сюда с «Марафоном единства» и привожу это прекрасное шоу в свой родной город.

Валерий Дидюля, музыкант:

Путешествуя по разным странам и континентам, возвращаясь в Беларусь, я вижу, что здесь есть эта правильная нормальность, которая вдохновляет меня и моих музыкантов, наполняет идеями. И поэтому хочется быть причастным к этому процессу, хочется быть сегодня здесь.

Целый день в Гродно было интересно, разнообразно и познавательно. В фойе торгового центра разместилась выставка «Беларусь.Взлет». 30 лет пути в 40 красноречивых плакатах. Как было в 90-х, на заре суверенитета, и как стало сейчас. Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:

Эти заметки очень красноречиво говорят о том, как мы жили примерно 30 лет назад. И перечитывая каждый раз эту прессу начала 90-х, понимаешь, что это касалось абсолютно всех сфер жизни. После выставки – неформальное общение в стенах торгового центра. Известные белорусы и лидеры мнений провели знаковую встречу. Говорили о судьбах людей, пути к успеху и прославлению своей страны на международной арене.

Марина Василевская, первый космонавт суверенной Беларуси, Герой Беларуси:

Нас ничто не сплачивает, только то, что люди будут вместе. И когда мы вместе, мы сила, мы мощь, мы справимся со всеми трудностями и невзгодами. И, конечно, очень приятно находиться на марафоне и видеть, что люди сплачиваются, соединяются.

Сергей Вязович, капитан команды «МАЗ-СПОРТавто»:

Интерес с каждым городом растет, в том числе и у нас к городам. Мы видим, как людям это интересно, увеличивается поток людей. Если начиналось все как новый проект, то теперь, бывая в городах нашей страны, мы видим, что люди сами говорят, что нужно продолжать марафон.