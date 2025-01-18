«Марафон единства» вернётся в столицу на следующей неделе
Полюбившиеся хиты, звезды белорусской эстрады, яркое шоу и атмосфера сплоченности. В Гродно под сводами ледовой арены в эти минуты начался грандиозный гала-концерт «Время выбрало нас», который стал кульминацией двухдневного «Марафона единства» в городе на Немане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В программе – песни, которые объединяют поколения белорусов. На сцене известные исполнители и талантливые земляки. Особую праздничную атмосферу создают технические решения – оригинальное световое оформление и яркие спецэффекты.
Агата Моцко, главный режиссер концертов «Время выбрало нас!»:
С точки зрения программы, в первую очередь мы думали о том, что сюда дать такого душевного, чтобы отличало именно Гродненщину. И поскольку мое становление как режиссера и вообще решение стать режиссером пришло именно на этой земле и во время проведения фестиваля национальных культур, я очень рада, что это такой кульминационный момент в моей карьере. Когда я приезжаю сюда с «Марафоном единства» и привожу это прекрасное шоу в свой родной город.
Валерий Дидюля, музыкант:
Путешествуя по разным странам и континентам, возвращаясь в Беларусь, я вижу, что здесь есть эта правильная нормальность, которая вдохновляет меня и моих музыкантов, наполняет идеями. И поэтому хочется быть причастным к этому процессу, хочется быть сегодня здесь.
Целый день в Гродно было интересно, разнообразно и познавательно. В фойе торгового центра разместилась выставка «Беларусь.Взлет». 30 лет пути в 40 красноречивых плакатах. Как было в 90-х, на заре суверенитета, и как стало сейчас.
Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:
Эти заметки очень красноречиво говорят о том, как мы жили примерно 30 лет назад. И перечитывая каждый раз эту прессу начала 90-х, понимаешь, что это касалось абсолютно всех сфер жизни.
После выставки – неформальное общение в стенах торгового центра. Известные белорусы и лидеры мнений провели знаковую встречу. Говорили о судьбах людей, пути к успеху и прославлению своей страны на международной арене.
Марина Василевская, первый космонавт суверенной Беларуси, Герой Беларуси:
Нас ничто не сплачивает, только то, что люди будут вместе. И когда мы вместе, мы сила, мы мощь, мы справимся со всеми трудностями и невзгодами. И, конечно, очень приятно находиться на марафоне и видеть, что люди сплачиваются, соединяются.
Сергей Вязович, капитан команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Интерес с каждым городом растет, в том числе и у нас к городам. Мы видим, как людям это интересно, увеличивается поток людей. Если начиналось все как новый проект, то теперь, бывая в городах нашей страны, мы видим, что люди сами говорят, что нужно продолжать марафон.
Старт самому народному проекту страны 17 сентября в Минске на торжествах ко Дню народного единства дал Президент. Спустя 4 месяца путешествия по регионам уже в понедельник марафон вновь вернется в столицу. В программе более 70 мероприятий, 13 выставок и уникальный фотопроект с самыми яркими моментами и эмоциями акции.