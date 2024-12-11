Более 20 новых автомобилей пополнили автопарки медицинских учреждений Минской области

Автопарки медучреждений Минской области пополнили свыше 20 новых машин. В 2025 году планируется приобрести еще 10 единиц техники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Автопарки медучреждений Минской области пополнили свыше 20 новых машин. В 2025 году планируется приобрести еще 10 единиц техники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Ключи от легковых автомобилей получила и Слуцкая центральная районная больница. Медучреждение также пополнилось еще одним передвижным ФАПом. Медкомплекс станет подспорьем для оказания доступной и качественной помощи сельскому населению. Такая форма востребована. В Слуцком районе в малых населенных пунктах проживает свыше 20 тысяч человек.
Александр Сокол, главный врач Слуцкой центральной районной больницы:
Данный автотранспорт планируется использовать для качественного оказания медицинской помощи населению района. Планируется заменить автотранспорт в двух амбулаториях – это Козловичская и Омговичская амбулатории, передвижной медицинский комплекс будет работать по всему району по графику, который утверждает районный исполнительный комитет.
В 2024 году материально-техническая база Слуцкой районной больницы значительно улучшилась. Недавно завершили ремонт эндоскопического отделения. Приступили к модернизации реанимации и отделения анестезиологии. А в здании поликлиники обновят хирургический блок.