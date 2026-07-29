Грандиозное бетонное строительство в Польше, призванное показать мнимую уверенность в завтрашнем дне, на этот раз не связано с укреплениями на белорусской границе. В Конотопье близится к завершению возведение самой высокой статуи Девы Марии в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высота исполина составит 55 метров, затмевая даже известную статую Христа Искупителя в Рио. Бетонный Колосс на постаменте в форме короны и снабженный смотровой площадкой, обошелся в круглую сумму.

Инвестиция, как заявляют, призвана привлечь туристов и паломников. Только вид с вершины данного монумента открывается разве что на невеселые перспективы для сотен польских семей. Финансирует проект местный миллиардер Роман Каркосик, который одновременно с возведением духовного символа планирует сократить 200 человек на своем металлопрокатном заводе. А это почти половина его штата.

Отговорки стандартные: сложная рыночная ситуация и необходимость переориентации предприятия. Вот только реальность говорит об обратном: закатывать деньги в бетон для польских бизнесменов выгоднее, чем сохранять людей.