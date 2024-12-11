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К «Рождественским чтениям» присоединились Логойск и четыре епархии Минской митрополии

11 декабря 2024 15:26
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Духовно-просветительский проект «Рождественские образовательные чтения» расширяет свою географию. К инициативе присоединился Логойск и четыре епархии Минской митрополии – Борисовская, Слуцкая, Молодечненская и Минская, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Духовенство, представители местной власти, образовательных и культурных учреждений собрались, чтобы обсудить вопросы, связанные с воспитанием молодежи и духовно-нравственным состоянием общества.

К «Рождественским чтениям» присоединились Логойск и четыре епархии Минской митрополии-2

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Очень важно, чтобы в пределах целого региона обсуждать и намечать планы, как усилить духовно-просветительскую работу. Сообща: и священнослужители, и педагоги, и деятели культуры, и СМИ. Можно сделать еще и взаимодействие с Вооруженными Силами, силовыми структурами по самым различным направлениям. Это цель «Чтений», которые в шестой раз пройдут в пределах Минской митрополии. И сегодня древний город Логойск принимает участников. 

К «Рождественским чтениям» присоединились Логойск и четыре епархии Минской митрополии-4

Амвросий, епископ Борисовский и Марьиногорский:
В этом году мы празднуем 80-летие освобождения Беларуси, другие юбилеи. В этом году и юбилей экзархата, собора белорусских святых, Союзного государства. Очень такой юбилейный год, мы об этом будем говорить, о нашем взаимодействии. Чтобы это взаимодействие благоприятно сказывалось на жизни нашего общества. 

Встречи под знаком форума пройдут также в Борисове, Жодино, Слуцке и Молодечно.

# Православные в Беларуси # Митрополит Вениамин

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