К «Рождественским чтениям» присоединились Логойск и четыре епархии Минской митрополии

Духовно-просветительский проект «Рождественские образовательные чтения» расширяет свою географию. К инициативе присоединился Логойск и четыре епархии Минской митрополии – Борисовская, Слуцкая, Молодечненская и Минская, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Духовенство, представители местной власти, образовательных и культурных учреждений собрались, чтобы обсудить вопросы, связанные с воспитанием молодежи и духовно-нравственным состоянием общества.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Очень важно, чтобы в пределах целого региона обсуждать и намечать планы, как усилить духовно-просветительскую работу. Сообща: и священнослужители, и педагоги, и деятели культуры, и СМИ. Можно сделать еще и взаимодействие с Вооруженными Силами, силовыми структурами по самым различным направлениям. Это цель «Чтений», которые в шестой раз пройдут в пределах Минской митрополии. И сегодня древний город Логойск принимает участников.