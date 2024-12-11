С какого возраста человек может стать жертвой панической атаки? Уточнил психиатр

Учащенный пульс, повышенная потливость, озноб, недостаток воздуха, тревожное ожидание, что что-то произойдет очень страшное. Если вам знакомы эти симптомы, значит, вы столкнулись с панической атакой. Нужно понимать, что нужно предпринять в данной ситуации. По разным данным, от 10 до 20 % населения планеты подвергаются приступам страха и тревоги. Каждый такой приступ может длиться от 15 до 30 минут и в случае рецидивного характера проявляется 1-2 раза в месяц, а может случаться каждый день или раз в полгода. Только около 1 % населения подвержены постоянным приступам, а 70 % из этого количества людей имеют параллельную симптоматику в виде фобий, депрессий и суицидальных настроений. Об этом поговорим в ток-шоу «Точки над «i».

Николай Кежун, детский психиатр:

Однозначно ответить нельзя. Клиника панической атаки фиксируется вокруг мысли, что я могу умереть, либо я сойду с ума, либо со мной случится что-то постыдное и страшное. Дети маленькие, возраста меньше 10 лет, они на этом могут особо не фиксироваться. По крайней мере, подростки уже могут встречаться со всеми прелестями панической атаки. Как правило, из моего опыта, первый эпизод панической атаки чем-то обусловлен. Например, ехал подросток в лифте, лифт застрял, погас свет, ребенку стало дико страшно, его вытащили, спасли, все нормально. Но в следующий раз, когда ребенок подходит к лифту, у него уже есть страх: а вдруг случится.

И вот что касается панического расстройства, панических атак, самое неприятное то, что иногда не так страшна сама паническая атака, как страх она может прийти случиться. И тогда человек начинает выбирать поведение: подальше держать себя от лифта, например, либо поближе держаться к медицинским учреждениям, чтобы докторов было побольше, чтобы спасли, если что. То есть он начинает выбирать специально такое охраняющее поведение. Чем больше человек выбирает охраняющее поведение, тем больше себя ограничивает и загоняет в какой-то определенный футляр.