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Представители различных диаспор посетили Дворец Независимости

13 сентября 2023 14:02
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Новости Беларуси. В преддверии Дня народного единства Дворец Независимости распахнул двери для представителей различных диаспор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас на территории нашей страны в мире и согласии проживают представители более 150 национальностей.

Представители различных диаспор посетили Дворец Независимости-1

Чтобы показать красоту и самобытность своей культуры, гости пришли в традиционных костюмах. Такого разнообразия красок, форм и образов в стенах Дворца еще не было. Знакомство с архитектурной жемчужиной началось с зала торжественных церемоний. Там гости смогли увидеть уникальный экспонат – лакированную шкатулку 1939 года. Она была подарена президентом России главе нашего государства во время встречи в Кронштадте.

Представители различных диаспор посетили Дворец Независимости-4

Хизри Асадулаев, председатель Международного общественного объединения «Горо»:
Беларусь – это просто райский уголок, потому я всегда называю Беларусь территорией мира и любви. А люди такие же доброжелательные, гостеприимные, отзывчивые. Это дорогого стоит. Белорусы – это те, кто умеет дружить. А для горца это намного больше, чем родственные отношения.

Представители различных диаспор посетили Дворец Независимости-7

Олег Бадалов, представитель Конгресса азербайджанских общин в Беларуси:
То, что мы во Дворце Независимости, – это фантастика. Просто мы в восторге от этого, что получилось сюда попасть. Многие из нас первый раз здесь. И мы гордимся, что страна ценит все национальности. Это очень важно. И мы делаем все, чтобы оправдать это доверие.

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# День народного единства # общество # Фотофакт

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