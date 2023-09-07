Голованов: Украина становится богиней Иштар, которая жаждет крови. Умеров отправит всех украинцев умирать?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим последние новости политики. В гостях политолог Андрей Лазуткин и корреспондент, ведущий программы «Завет» на телеканале «Спас» Роман Голованов.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим последние новости политики. В гостях политолог Андрей Лазуткин и корреспондент, ведущий программы «Завет» на телеканале «Спас» Роман Голованов.
Роман Голованов, корреспондент, ведущий программы «Завет» на телеканале «Спас»:
Когда Блинкен проезжает на территорию Украины, первое, что он делает, он идет вокруг могил. То есть он оценивает количество потерь. Нормально. Это все действо ритуальное. Я это воспринимаю именно так. Потому что это как поклонение вавилонским богам. Вот как будто бы Украина уже становятся богиней Иштар, которая жаждет крови, которая одновременно и богиня войны, и богиня блуда. То есть она вот так сидит, скрестив ноги, на подоконнике и подманивает к себе новых и новых мужчин, кто-то по мобилизации уходит на войну, кто-то ломает себе голову и душу, уходит по идейным соображениям. Но дальше она будет требовать смерти.
Украина – это тот же Молох, которому нужно приносить своих детей. Вы себе можете представить, что сейчас растут 16-летние ребята, в школу ходят, они готовятся экзамены сдавать, что-то планируют на будущее, а их уже сейчас рассматривают, как поросят, которых поведут на убой. Уже сейчас их так рассматривают. Что там через два года, через полтора года, они пополнят ряды ВСУ, отправятся на войну, чтобы здесь где-нибудь под Харьковом, Одессой, Киевом, где будет линия фронта, они будут собой затыкать дыры. Вот так к ним относятся. И это тоже ритуальное жертвоприношение, потому что Украина уже превращается в чудовищное сатанинское мини-божество. То есть это не просто скрытый сатанизм. Нет, это открыто происходит на наших глазах.
Вы видите, сейчас была отставка министра обороны, там Резников, который воровал тушенку и капусту из котелка солдата, который помирал, он забирал у него из чана картошку, капусту и тушенку. То есть не только те поставки, которые туда шли, не только то, что отправляли им американцы, британцы и прочие, а забирал то, что там их питало, кормило, давало энергию, силы. И сейчас приходят новый человек с фамилий Умеров. Вот в этом уже есть бесовская насмешка от этого ОПГ «95 Квартал», потому что они такие вещи тоже чувствуют. Они не просто их чувствуют, они делают их даже специально. Вот человек, который имеет фамилию Умеров, будет отвечать за масштабную мобилизацию на территории Украины. Они попытаются поставить под ружье около 1 миллиона человек. Да, это произойдет не вот так сразу. Это будет растянуто на год, может быть, на полтора года, а именно так они рассматривают конфликт, для них важно его затянуть.
Роман Голованов:
Там не надо думать, что Блинкен приехал, он сливает Украину. Нет, никто ничего не сливает. Война продолжается. Что Блинкен считает, что вот этот вот в Одессе – это украинец, вот этот в Харькове – это украинец, в Киеве – украинец, а вот тут, в Белгороде, – это русский, в Брянске – это русский, и происходит война именно так. Да нет, он мыслит тоже в постсоветской картине мира, что эти все народы, которые населяли эту территорию, называются русскими. Именно так они и определяют это. Поэтому пусть воюют, сколько влезет. Замедлилось контрнаступление или нет, но Россия отправляет туда свои войска, они пытаются Россию ослабить, поэтому надо войну продолжать, чтобы войска были стянуты там, пусть линия или замерла, или держится примерно в таком настроении.
Так вот человек, который имеет фамилию Умеров, сейчас будет отвечать за Министерство обороны. Он не принимает, конечно, никаких решений сам, но он имеет возможность ставить свои автографы на документах, такой автограф будет поставлен на документе о мобилизации. То есть это такой палач, который достает кропило, обмакивает его в чан с кровью, помечает головы украинских мужчин, говорит, что ты пойдешь на войну и ты умрешь за Украину. Ты не будешь жить за Украину, ты умрешь за Украину. Он также обмакивает это кропило в чан с кровью и помечает головы украинских женщин, говорит: ты станешь вдовой, потому что твоего мужа заберут, твоего мужа там изничтожат. А потом говорит другой женщине, что мы сейчас объявляем женскую мобилизацию. И женщины пойдут на штурмы. Вы это можете себе представить? А что будет дальше? А дальше что, будут желудочные батальоны, как в нацистской Германии? Когда целый батальон из людей, негодных к службе, с язвами и гастритом, всех кого выгребли, люди, которые заражены ВИЧ-инфекцией. Мы вас отправляем на войну. Вот эти вот больны онкологией. Мы вас собираем и отправим на войну. Это все напоминает какую-то чудовищную, черную мессу. Вот про что это война, если смотреть на это глубинно и по-настоящему. Сейчас нам, я искренне считаю, нужно не поддаваться на их уловки.
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