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Пружаны остались без воды! Как спасаются местные жители?

17 января 2023 11:34
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Новости Беларуси. Жители Пружан остались без воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В системе городских сетей произошла серьезная авария. По предварительным данным, к коллапсу могла привести поломка одного из насосов.

Пружаны остались без воды! Как спасаются местные жители?-1

Бригады ремонтников принимают все необходимые меры для ликвидации последствий ЧП. В райцентре проживают более 20 тысяч человек, и все они стали заложниками ситуации. Пока идет наладка водоснабжения, для местных жителей организовали подвоз питьевой воды. Пополнить запасы можно в 11 точках города.

Пружаны остались без воды! Как спасаются местные жители?-4

Всему есть свой срок. Может, износилось, может, что-то случилось. Кто его знает… Раз так получилось, надо выходить из положения как-то. Пристраиваемся как можем. Подвезли – спасибо за воду.

Пружаны остались без воды! Как спасаются местные жители?-7

Хорошо, что воду еще подвозят, не надо куда-то в колодец бегать.

Пружаны остались без воды! Как спасаются местные жители?-10

Дети привезли воды, а сейчас сама решила прогуляться немножко. Ну ничего, это не проблема, переживем.

Пружаны остались без воды! Как спасаются местные жители?-13

Доставку питьевой воды обеспечивают и в пять пружанских школ. Питание организовано с использованием одноразовой посуды и сухпайков. Воспитанники детских садов временно не посещают учреждения. Центральная больница была вынуждена ограничить госпитализацию. Пока помощь оказывают лишь экстренным пациентам. Ожидается, что водоснабжение в райцентре будет восстановлено в кратчайшие сроки.

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# Водоснабжение # общество # Ольга Шерснёва # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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