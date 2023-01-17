Пружаны остались без воды! Как спасаются местные жители?

Новости Беларуси. Жители Пружан остались без воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В системе городских сетей произошла серьезная авария. По предварительным данным, к коллапсу могла привести поломка одного из насосов.

Бригады ремонтников принимают все необходимые меры для ликвидации последствий ЧП. В райцентре проживают более 20 тысяч человек, и все они стали заложниками ситуации. Пока идет наладка водоснабжения, для местных жителей организовали подвоз питьевой воды. Пополнить запасы можно в 11 точках города.

Всему есть свой срок. Может, износилось, может, что-то случилось. Кто его знает… Раз так получилось, надо выходить из положения как-то. Пристраиваемся как можем. Подвезли – спасибо за воду.

Хорошо, что воду еще подвозят, не надо куда-то в колодец бегать.

Дети привезли воды, а сейчас сама решила прогуляться немножко. Ну ничего, это не проблема, переживем.