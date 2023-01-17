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Робот-спасатель и необычная игрушка – гомельские школьники показали свои изобретения 

17 января 2023 12:18
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Новости Беларуси. День детских изобретений отмечается 17 января в мире. К этой дате в Гомеле приурочили открытый городской конкурс научно-технического творчества среди школьников «Техноинтеллект», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Робот-спасатель и необычная игрушка – гомельские школьники показали свои изобретения -1

В числе участников – воспитанники объединений технического профиля, которые проявили себя в моделировании, конструировании, исследовательской и экспериментальной работе. Презентации проходят по пяти тематическим секциям, где юные изобретатели представляют более 30 проектов.

Робот-спасатель и необычная игрушка – гомельские школьники показали свои изобретения -4

Артем Коваленко, учащийся гимназии № 51 Гомеля:
Это робот-спасатель. Он предназначен для прохождения по пересеченной местности. Он может использоваться пожарными, конечно, если его сделать из специальных огнеупорных материалов. Также у него есть клешня, благодаря которой он может подниматься, чтобы взбираться на какие-то препятствия.

Робот-спасатель и необычная игрушка – гомельские школьники показали свои изобретения -7

Руслан Селицкий, ученик школы № 72 Гомеля:
Я представляю нашу игрушку, ветряной двигатель. Игрушку делал совместно со своим учителем по труду Александром Петровичем. На работу ушло примерно 30 часов.

Робот-спасатель и необычная игрушка – гомельские школьники показали свои изобретения -10

Направления конкурса выбраны неслучайно. Эти навыки, безусловно, пригодятся молодежи при поступлении в вузы. А некоторые пойдут дальше и найдут практическое применение своим новаторским идеям. Конкурс «Техноинтеллект» проводится в 20-й раз. Он помогает школьникам проверить свой физико-математический уровень, а также грамотно проводить презентации своих разработок.

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# Конкурс # общество # Артем Коваленко # Руслан Селицкий # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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