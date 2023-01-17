Робот-спасатель и необычная игрушка – гомельские школьники показали свои изобретения 

Новости Беларуси. День детских изобретений отмечается 17 января в мире. К этой дате в Гомеле приурочили открытый городской конкурс научно-технического творчества среди школьников «Техноинтеллект», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. День детских изобретений отмечается 17 января в мире. К этой дате в Гомеле приурочили открытый городской конкурс научно-технического творчества среди школьников «Техноинтеллект», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В числе участников – воспитанники объединений технического профиля, которые проявили себя в моделировании, конструировании, исследовательской и экспериментальной работе. Презентации проходят по пяти тематическим секциям, где юные изобретатели представляют более 30 проектов.
Артем Коваленко, учащийся гимназии № 51 Гомеля:
Это робот-спасатель. Он предназначен для прохождения по пересеченной местности. Он может использоваться пожарными, конечно, если его сделать из специальных огнеупорных материалов. Также у него есть клешня, благодаря которой он может подниматься, чтобы взбираться на какие-то препятствия.
Руслан Селицкий, ученик школы № 72 Гомеля:
Я представляю нашу игрушку, ветряной двигатель. Игрушку делал совместно со своим учителем по труду Александром Петровичем. На работу ушло примерно 30 часов.
Направления конкурса выбраны неслучайно. Эти навыки, безусловно, пригодятся молодежи при поступлении в вузы. А некоторые пойдут дальше и найдут практическое применение своим новаторским идеям. Конкурс «Техноинтеллект» проводится в 20-й раз. Он помогает школьникам проверить свой физико-математический уровень, а также грамотно проводить презентации своих разработок.
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