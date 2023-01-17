Робот-спасатель и необычная игрушка – гомельские школьники показали свои изобретения 

Новости Беларуси. День детских изобретений отмечается 17 января в мире. К этой дате в Гомеле приурочили открытый городской конкурс научно-технического творчества среди школьников «Техноинтеллект», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе участников – воспитанники объединений технического профиля, которые проявили себя в моделировании, конструировании, исследовательской и экспериментальной работе. Презентации проходят по пяти тематическим секциям, где юные изобретатели представляют более 30 проектов.

Артем Коваленко, учащийся гимназии № 51 Гомеля:

Это робот-спасатель. Он предназначен для прохождения по пересеченной местности. Он может использоваться пожарными, конечно, если его сделать из специальных огнеупорных материалов. Также у него есть клешня, благодаря которой он может подниматься, чтобы взбираться на какие-то препятствия.

Руслан Селицкий, ученик школы № 72 Гомеля:

Я представляю нашу игрушку, ветряной двигатель. Игрушку делал совместно со своим учителем по труду Александром Петровичем. На работу ушло примерно 30 часов.