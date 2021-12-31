«Год, мы думаем, будет счастливым, ярким!» В Минске на праздничных площадках идут народные гулянья

Новости Беларуси. Тех, кто решил отпраздновать Новый год в столице, ждет большая праздничная программа. Гулянья пройдут на 22 площадках во всех районах города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чего желают белорусы друг другу в Новом 2022 году? Корреспондент СТВ спросила у минчан – читайте здесь.

Центральным местом праздника по традиции станет локация у Дворца спорта. С 00:30 и до 4:00 гостей ждет концертная программа, где выступят белорусские артисты, кавер-бенды, танцевальные коллективы. Порадует пиротехническое и лазерное шоу, а так же интерактив с Дедом Морозом и Снегуркой – для самых активных подготовили подарки. Если не успели что-то приготовить, не переживайте: кухня рождественских ярмарок работает до 4:00. Заготовили изыски на любой вкус и кошелек. В меню, кроме традиционной белорусской кухни: драников и блинов с разными начинками – есть чем полакомиться и гурманам – они смогут отведать экзотических жареных каштанов, устриц и не только.

Дед Мороз:

До 4 утра мы здесь. А как же Дед Мороз, куда уйдет. Только здесь! Снегурочка куда-то уже ушла, а Дед Мороз здесь на месте! Год, мы думаем, будет счастливым, ярким. Мы считаем, что хватит этих болезней, этого всего, как-нибудь мы переборем это, все будет хорошо, ребята! Все в наших силах, все в наших руках!

Кстати, в некоторых районах Минска после боя курантов будут зажигать новогодние программы. Добраться до места назначения получится без проблем. Всю ночь будет курсировать общественный транспорт, который обеспечит связь всех жилых районов с местами проведения новогодних гуляний. Наземный транспорт будет работать до 5:00, а метро – до 4:00.