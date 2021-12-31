«Видишь, какая хорошая». Иван Кубраков под Новый год подарил 7-летнему мальчику щенка

В Новый год все мечты сбываются. В этом убедился 7-летний Никита Шелков из Полоцка – победитель ведомственной интернет-викторины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Новый год все мечты сбываются. В этом убедился 7-летний Никита Шелков из Полоцка – победитель ведомственной интернет-викторины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мальчик правильно ответил на видеовопрос министра внутренних дел о том, какой самый большой и ценный груз сопровождали сотрудники ГАИ в 2000 году. Это была новогодняя елка, которую впервые установили на Октябрьской площади.
В итоге Никита получил возможность побывать в кабинете главы ведомства и на время почувствовать себя руководителем. А еще Иван Кубраков исполнил заветное желание, о котором мальчик написал милицейскому Деду Морозу, и подарил ребенку щенка «Джессику».
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Ну что, береги. Иди сюда, красавица. Ну что, Никита, держи. Тяжелая, давай я тебе помогу. Видишь, какая хорошая.
Я тебе дарю сертификат. Здесь написано: на право воспитания и дрессировки щенка милицейской собаки, настоящей милицейской собаки. Кому?
– Никите.
– Никите! Держи!