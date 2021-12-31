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«Видишь, какая хорошая». Иван Кубраков под Новый год подарил 7-летнему мальчику щенка

31 декабря 2021 17:47
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В Новый год все мечты сбываются. В этом убедился 7-летний Никита Шелков из Полоцка – победитель ведомственной интернет-викторины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Видишь, какая хорошая». Иван Кубраков под Новый год подарил 7-летнему мальчику щенка-1

Мальчик правильно ответил на видеовопрос министра внутренних дел о том, какой самый большой и ценный груз сопровождали сотрудники ГАИ в 2000 году. Это была новогодняя елка, которую впервые установили на Октябрьской площади.

«Видишь, какая хорошая». Иван Кубраков под Новый год подарил 7-летнему мальчику щенка-4

В итоге Никита получил возможность побывать в кабинете главы ведомства и на время почувствовать себя руководителем. А еще Иван Кубраков исполнил заветное желание, о котором мальчик написал милицейскому Деду Морозу, и подарил ребенку щенка «Джессику».

«Видишь, какая хорошая». Иван Кубраков под Новый год подарил 7-летнему мальчику щенка-7

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Ну что, береги. Иди сюда, красавица. Ну что, Никита, держи. Тяжелая, давай я тебе помогу. Видишь, какая хорошая.

«Видишь, какая хорошая». Иван Кубраков под Новый год подарил 7-летнему мальчику щенка-10

Я тебе дарю сертификат. Здесь написано: на право воспитания и дрессировки щенка милицейской собаки, настоящей милицейской собаки. Кому?
– Никите.
– Никите! Держи!

# Новый год # общество # Иван Кубраков # Никита Шелков # Фотофакт

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