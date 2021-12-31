Чего желают белорусы друг другу в Новом 2022 году? Корреспондент СТВ спросила у минчан

Новости Беларуси. Тех, кто решил отпраздновать Новый год в столице, ждет большая праздничная программа. Гулянья пройдут на 22 площадках во всех районах города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Тех, кто решил отпраздновать Новый год в столице, ждет большая праздничная программа. Гулянья пройдут на 22 площадках во всех районах города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чем будут удивлять гостей, расскажет Карина Верховцева, она на прямой связи со студией и готова поделиться праздничным настроением.
Карина Верховцева, корреспондент:
Здесь, несомненно, на открытых площадках – это Октябрьская площадь, Верхний город, Дворец спорта – ощущение праздника увеличивается в сотни раз. Антураж настраивает на этакий волшебный лад.
Конечно, людей пока здесь немного, оно и понятно: в планах большинства – праздничные салаты, нарезки. Но желающих встретить здесь Новый год уже немало.
Мира!
Мира! Здоровья, удачи, счастья, благополучия. Все, что они хотят, чтобы все сбывалось.
Родители из Украины приехали, мы будем праздновать у свекрови.
Отлично, всей семьей. С наступающим вас.
Вас тоже.
Хотим пожелать всем в наступающем году здоровья крепкого, счастья большого, семейного благополучия, всего самого хорошего.
Всех поздравляю с Новым годом, нового счастья вам, чтобы в Новом году у вас все было прекрасно.