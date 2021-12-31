Чего желают белорусы друг другу в Новом 2022 году? Корреспондент СТВ спросила у минчан

Новости Беларуси. Тех, кто решил отпраздновать Новый год в столице, ждет большая праздничная программа. Гулянья пройдут на 22 площадках во всех районах города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чем будут удивлять гостей, расскажет Карина Верховцева, она на прямой связи со студией и готова поделиться праздничным настроением.

Карина Верховцева, корреспондент:

Здесь, несомненно, на открытых площадках – это Октябрьская площадь, Верхний город, Дворец спорта – ощущение праздника увеличивается в сотни раз. Антураж настраивает на этакий волшебный лад.

Конечно, людей пока здесь немного, оно и понятно: в планах большинства – праздничные салаты, нарезки. Но желающих встретить здесь Новый год уже немало.