Прямой эфир

Чего желают белорусы друг другу в Новом 2022 году? Корреспондент СТВ спросила у минчан

31 декабря 2021 18:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Тех, кто решил отпраздновать Новый год в столице, ждет большая праздничная программа. Гулянья пройдут на 22 площадках во всех районах города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Чего желают белорусы друг другу в Новом 2022 году? Корреспондент СТВ спросила у минчан-1

Чем будут удивлять гостей, расскажет Карина Верховцева, она на прямой связи со студией и готова поделиться праздничным настроением.  

Чего желают белорусы друг другу в Новом 2022 году? Корреспондент СТВ спросила у минчан-4

Карина Верховцева, корреспондент:  
Здесь, несомненно, на открытых площадках – это Октябрьская площадь, Верхний город, Дворец спорта – ощущение праздника увеличивается в сотни раз. Антураж настраивает на этакий волшебный лад.  

Конечно, людей пока здесь немного, оно и понятно: в планах большинства – праздничные салаты, нарезки. Но желающих встретить здесь Новый год уже немало.  

Чего желают белорусы друг другу в Новом 2022 году? Корреспондент СТВ спросила у минчан-7

Мира!  
Мира! Здоровья, удачи, счастья, благополучия. Все, что они хотят, чтобы все сбывалось.   

Чего желают белорусы друг другу в Новом 2022 году? Корреспондент СТВ спросила у минчан-10


Родители из Украины приехали, мы будем праздновать у свекрови.  
Отлично, всей семьей. С наступающим вас.  
Вас тоже.  

Чего желают белорусы друг другу в Новом 2022 году? Корреспондент СТВ спросила у минчан-13


Хотим пожелать всем в наступающем году здоровья крепкого, счастья большого, семейного благополучия, всего самого хорошего.  

Чего желают белорусы друг другу в Новом 2022 году? Корреспондент СТВ спросила у минчан-16


 

Всех поздравляю с Новым годом, нового счастья вам, чтобы в Новом году у вас все было прекрасно.  

# Новый год # общество # Карина Верховцева # Дед Мороз # Снегурочка # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Видишь, какая хорошая». Иван Кубраков под Новый год подарил 7-летнему мальчику щенка
31 декабря 2021 17:47

«Видишь, какая хорошая». Иван Кубраков под Новый год подарил 7-летнему мальчику щенка

Дети прокатились на патрульной машине. Милиция Минской области побывала в гостях у Ивенецкого дома-интерната
31 декабря 2021 17:16

Дети прокатились на патрульной машине. Милиция Минской области побывала в гостях у Ивенецкого дома-интерната

Минск в предвкушении новогодней ночи. Где пройдут основные гулянья?
31 декабря 2021 17:02

Минск в предвкушении новогодней ночи. Где пройдут основные гулянья?