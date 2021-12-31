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Дети прокатились на патрульной машине. Милиция Минской области побывала в гостях у Ивенецкого дома-интерната

31 декабря 2021 17:16
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Новости Беларуси. Правоохранители Минской области навестили детей из Ивенецкого дома-интерната, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Дети прокатились на патрульной машине. Милиция Минской области побывала в гостях у Ивенецкого дома-интерната-1

Ребята написали письмо с просьбой рассказать им о работе милиции. Такое желание стражи порядка не могли оставить без внимания. Дети пообщались с сотрудниками, познакомились со специальной техникой и вооружением, а также прокатились на патрульном автомобиле.

Дети прокатились на патрульной машине. Милиция Минской области побывала в гостях у Ивенецкого дома-интерната-4

Такие визиты в преддверии праздника милиционеры делают ежегодно в рамках новогодней акции МВД «Елка детских желаний».

# Новый год # общество # Фотофакт

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