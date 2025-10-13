С какими проблемами белорусы чаще всего обращаются в службу 115?

С какими результатами идем к завершению Года благоустройства? Почему порядок – дело не только государственное? Кто самый порядочный в Минской области и что в топе коммунальных чаяний белорусов?

Виталина Долапчи, начальник отдела информационно-сервисного обслуживания управления «Контакт-центр» КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома»:

Я бы даже не сказала слово «жалуются», если честно, потому что основная масса претензий – это обоснованные претензии. Вопросы разноплановые. Это и вопросы, связанные с благоустройством, с уборкой мест общего пользования. Также и обрезка ветвей деревьев. Конечно, у нас, наверное, в топе – это санитарное содержание, это водоснабжение, это электроснабжение. Вот такой круг вопросов.

Алена Сырова, СТВ:

Подождите, неделю-две назад на 115 было не дозвониться по поводу отопления, с нюансами оно включалось.

Виталина Долапчи:

Сезонность есть. Период подключения жилого фонда к системе отопления – это горячий период. Не только для контакт-центра, для ЖКХ в целом. Конечно, поступает большое количество обращений граждан. Мы стараемся со своей стороны сделать все возможное для того, чтобы проинформировать. У нас есть определенные графики подключения жилфонда к системе отопления. И каждый дом подключается в определенный день. Какие-то дома в первый день, какие-то во второй, в третий. К сожалению, не все жители – пользователи нашего мобильного приложения либо интернет-портала, которые могут увидеть информацию эту, и поступают, конечно, звонки.

Алена Сырова:

А в этом году больше было заявок, чем в прошлом по поводу отопления или меньше?

Виталина Долапчи:

По поводу отопления в этом году можно сказать, что было больше обращений, но я отмечу, что и консультаций очень много, в том числе, это же не все сразу заявка, которая ушла на исполнение. Житель позвонил, ему оказали консультацию, ожидайте, у вас день подключения отопления второй.

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