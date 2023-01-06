Главврач витебского роддома: наша система родовспоможения является визитной карточкой Беларуси

Витебский областной родильный дом. В этих стенах появляется на свет человеческое счастье – ребенок! Здесь хорошо помнят случай Елены и еще спасенной женщины, которая после перенесенной ковид-инфекции родила здоровеньких малышей-двойнят. Но то ли от скромности, то ли от стеснения в ранг тех, кто творит чудеса, они себя не записывают. Все по классике – выполняют свой профессиональный долг.

Елена Леонович, главный врач Витебского областного родильного дома:

Я считаю, что родильный дом – это то место, где чудеса случаются каждый день и каждую минуту, потому что на свет появляется самое дорогое и самое ценное – это наши детки. Здесь семьи обретают счастье. И, наверное, те новогодние желания, которые загадывают тысячи семей, действительно в течение года сбываются и сбываются здесь. За этим стоит большой труд не только сотрудников учреждения, а всей системы здравоохранения нашей области, нашей республики. В нашей стране созданы благоприятные условия для рождения детей. Независимо от того, где проживает женщина, она имеет доступную медицинскую помощь, идет сопровождение беременности на всех этапах. Наша система здравоохранения, система родовспоможения в частности, является визитной карточкой нашей Республики Беларусь.