Сейчас малыш уже делает первые шаги, но из-за ковида он мог погибнуть ещё в утробе. Чудесная история из Витебска

Этому непоседе сегодня исполняется годик. Тимофей появился на свет 6 января. Родители Елена и Павел иначе как чудо рождение своего сына назвать и не могут.

В октябре 2021-го Елена, вынашивая под сердцем малыша, почувствовала себя плохо. Температура, кашель. До последнего думала, что обойдется, но обратиться к медикам все же пришлось. Услышала то, чего меньше всего хотелось, когда толкался в животе плод – COVID-19. Двусторонняя пневмония тяжелой степени. Коварная инфекция продемонстрировала Елене все свои «достижения». Болезнь ударила по легким, печени и даже сердцу. Женщину экстренно госпитализировали в Витебский областной роддом. Роженица была на волоске от смерти. Нетленные мощи, мироточение икон. Рассказываем о чудодейственном Спасо-Евфросиниевском монастыре – читайте здесь.

Елена Зинькевич, жительница Новополоцка:

Я очень слабо помню, что там происходило. Дней пять я была в полукоматозном состоянии. Было очень тяжело дышать. Я помню момент, я не ела все эти дни, женщина с кухни омлет мне сделала. Говорит: пожалуйста, ну поешь. Я съела ложку. Пришел врач-реаниматолог и сказал: все, это жизнь. Я думаю, что этот мальчуган вытащил и себя, и меня с того света. Сильный мальчишка. Так лупил мне в животе! Первое, что я почувствовала, так это его.

Павел Пивоваренок, житель Новополоцка:

Я благодарен витебским врачам. Очень рад, что появился этот малыш, что он здоров и радует нас каждый день. Подвижный, не дает покоя.

Тогда врачи боролись за две жизни – Елены и ее сына. А это была настоящая схватка длиной в 16 мучительных суток. Столько будущая мама пролежала под аппаратом ИВЛ. Каждые два дня медики делали УЗИ – следили за развитием плода. Ведь при таком диагнозе угроза нависла и над малышом: преждевременные роды или вовсе самое страшное – гибель. На помощь подключали и врачей из столицы. После встречи в святом месте произошло невероятное! Белоруска рассказала, какое чудо случилось с ней на Рождество (подробности).

Елена Зинькевич:

Ничего не бывает просто так. И эта болезнь, наверное, нужна была мне именно в таком состоянии, потому что произошла большая переоценка ценностей, понимание, что такое жизнь и как хочется просто жить, просто дышать. Спустя месяц после успешного выздоровления Елена отправилась домой. Об этом периоде своей жизни она уже и не хочет вспоминать. Все мысли были только о самом долгожданном – рождении ребенка, который после всего пережитого появился на свет накануне Рождества.

Елена Зинькевич:

Я не знала, каким образом я буду рожать. Я приехала, чтобы они сами решили. И вот реально как у Бога за пазухой – такое ощущение. И на следующий день собрался консилиум врачей. Они посмотрели малыша и сказали, что по-любому будет кесарево, потому что у него лицевое предлежание. Он сам решил, когда появиться. Оставлять его на выходные нельзя было, потому что роды могли начаться в любой момент. Приехала 5-го, а 6-го он уже появился на свет. Я верю в чудеса, знаю, что есть высшая сила и она всегда рядом, о нас заботится. Мой ребенок, его рождение и все, что было, – это пример того, что чудеса есть. Все это действительно чудеса. И то что малыш здоровый, хотя на самом деле я много читала, что гипоксия могла привести и к ДЦП. Я была очень заморочена. Но он здоров, он такой прекрасный, он реально дар. Он Божий подарок накануне Рождества.