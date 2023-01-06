После встречи в святом месте произошло невероятное! Белоруска рассказала, какое чудо случилось с ней на Рождество

Виктор Пралич, корреспондент:

Сергей Михалков писал: «Говорят, под Новый год что ни пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается!» Возьму на себя смелости немного перефразировать: говорят, под Рождество. Герои нашего специального репортажа утверждают: то, что случилось в их жизни в канун праздника, по-другому как чудом и не назовешь.

В 2021 году жизнь полочанки Анастасии поделилась на «до» и «после». Сбылась одна из главных грез всех девушек – вальс с любимым человеком в роскошном белом платье под свадебный марш. Новый этап в жизни – семья – конечно же, подразумевал и рождение ребенка. Как долго пришлось бы ждать аиста, неизвестно, если бы не встреча на святом месте.

Анастасия Станкевич, жительница Полоцка:

В начале декабря того года я оказалась на территории монастыря. Я подошла к матушке Евдокии, настоятельнице монастыря, и попросила, чтобы она меня благословила на рождение ребенка. Она поднесла крестик к моему животу и благословила. Я тогда уже выдохнула, решила, что все будет хорошо, и пошла в сам храм поставить свечку за здравие именно к мощам Евфросинии Полоцкой. Я подошла к мощам, преклонилась, попросила тоже, чтобы она благословила меня на рождение ребенка, и все. Жила дальше. Получается, две недели занималась своими делами, ни о чем не думала, не зацикливалась. И на католическое Рождество, 25 декабря, я узнала о том, что я стану мамой. Была уверена, что это какое-то новогоднее чудо, потому что обстоятельства – нет. Если посчитать по временным рамкам, именно подарок мне, мужу, что у нас будет ребенок. Начало 2022 года мы встретили настолько счастливо! Мы очень рады, что именно накануне Нового года мы узнали, что станем мамой и папой.

Их чудо появилось на свет в первый день осени. Малышку назвали Кира. К слову, в честь одной из настоятельниц Спасо-Евфросиниевского монастыря. В большие праздники семья обязательно посещает это святое и важное для них место, которое подарило им сначала надежду, а потом и само маленькое и в то же время огромное чудо.