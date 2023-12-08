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Минчан приглашают зажечь главную ёлку страны

08 декабря 2023 13:44
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Минск приближает новогоднее настроение. Уже в это воскресенье, 10 декабря, загорятся огни на главной новогодней красавице. Жителей и гостей города приглашают стать участниками яркого события, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчан приглашают зажечь главную ёлку страны-1

Старт работе всей световой иллюминации будет дан на Октябрьской площади в 16:45. К слову, каждый год к яркому праздничному оформлению Минска добавляют новые решения. В городе уже установлено свыше 100 праздничных конструкций и восемь световых арок. На Октябрьской площади завершена установка сияющих деревьев.

Минчан приглашают зажечь главную ёлку страны-4

Евгений Стаселович, начальник производственно-технического отдела предприятия «Мингорсвет»:
На сегодня у нас 135 километров, даже чуть более, магистральных линий иллюминации, питающих, а также 257 километров – протяженность всех гирлянд. Одной из больших экспозиций в этом году будет Дворец спорта. Учитывая, что там появляются новые две фигуры, это все на одной локации, фонтан и световые бокалы. В этом году также «Минскреклама» покажет нашим жителям новую елку. Она будет с аркой, которая встроена в само дерево, и она будет большим подарком для наших людей.

Минчан приглашают зажечь главную ёлку страны-7

Две световые фигуры будут посвящены символу нового года – дракону. Их можно будет увидеть в парках Челюскинцев и Горького.

# Новый год # общество # Фотофакт

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