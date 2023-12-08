Минчан приглашают зажечь главную ёлку страны

Старт работе всей световой иллюминации будет дан на Октябрьской площади в 16:45. К слову, каждый год к яркому праздничному оформлению Минска добавляют новые решения. В городе уже установлено свыше 100 праздничных конструкций и восемь световых арок. На Октябрьской площади завершена установка сияющих деревьев.

Евгений Стаселович, начальник производственно-технического отдела предприятия «Мингорсвет»:

На сегодня у нас 135 километров, даже чуть более, магистральных линий иллюминации, питающих, а также 257 километров – протяженность всех гирлянд. Одной из больших экспозиций в этом году будет Дворец спорта. Учитывая, что там появляются новые две фигуры, это все на одной локации, фонтан и световые бокалы. В этом году также «Минскреклама» покажет нашим жителям новую елку. Она будет с аркой, которая встроена в само дерево, и она будет большим подарком для наших людей.