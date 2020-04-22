Пресс-секретарь МВД: самый большой штраф за нарушение самоизоляции был 45 базовых величин

Новости Беларуси. Часть пациентов с COVID-19 и так называемые контакты первого уровня находятся под наблюдением медиков амбулаторно – все они обязаны соблюдать режим самоизоляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники милиции ежедневно проверяют таких людей. К сожалению, не все добросовестно и сознательно относятся к безопасности окружающих и без причин покидают свои дома, будучи потенциальными источниками инфекции. Уже есть первые оштрафованные за нарушение самоизоляции. Всего около 200 протоколов. Минздрав просит на Радуницу не посещать кладбища и пожилых родственников





Ольга Чемоданова, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:

Есть случаи привлечения к административной ответственности по ст. 23.4 Кодекса об административных правонарушениях. Да, есть и штрафы в том числе. Самый большой штраф был – это 45 базовых величин, вообще по данной статье предусмотрено до 50 базовых величин.