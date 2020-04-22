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Пресс-секретарь МВД: самый большой штраф за нарушение самоизоляции был 45 базовых величин

22 апреля 2020 14:24
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Новости Беларуси. Часть пациентов с COVID-19 и так называемые контакты первого уровня находятся под наблюдением медиков амбулаторно – все они обязаны соблюдать режим самоизоляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Пресс-секретарь МВД: самый большой штраф за нарушение самоизоляции был 45 базовых величин-1

Сотрудники милиции ежедневно проверяют таких людей. К сожалению, не все добросовестно и сознательно относятся к безопасности окружающих и без причин покидают свои дома, будучи потенциальными источниками инфекции. Уже есть первые оштрафованные за нарушение самоизоляции. Всего около 200 протоколов.

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Пресс-секретарь МВД: самый большой штраф за нарушение самоизоляции был 45 базовых величин-4



Ольга Чемоданова, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:
Есть случаи привлечения к административной ответственности по ст. 23.4 Кодекса об административных правонарушениях. Да, есть и штрафы в том числе. Самый большой штраф был это 45 базовых величин, вообще по данной статье предусмотрено до 50 базовых величин.

В первую очередь мы, конечно же, рассчитываем на самосознание каждого человека, на понимание той проблемы, которая есть, и беспрекословное выполнение того требования, которое вручают наши медики.

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Пресс-секретарь МВД: самый большой штраф за нарушение самоизоляции был 45 базовых величин-7

# Коронавирус # общество # Ольга Чемоданова # Фотофакт

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