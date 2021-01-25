Главврач из Ивья: «Отток молодых специалистов из небольших городов и поселков – это общая проблема»

Новости Беларуси. Главная цель для государства – рост благосостояния людей. Доходы населения, цены, занятость, доступность жилья, а также высокотехнологичные услуги в образовании и здравоохранении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Караник: мы более чем в 1,5 раза должны вырастить доходы бюджета области

Как добиться успеха? У каждого делегата Всебелорусского народного собрания свой рецепт. Главный врач Ивьевской центральной районной больницы Иван Глаз уверен: медицине сегодня оказывают большое внимание. И даже в небольшом районе она на высоком уровне – это, бесспорно, достижение страны. Но руководитель переживает за кадры.