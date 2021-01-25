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Главврач из Ивья: «Отток молодых специалистов из небольших городов и поселков – это общая проблема»

25 января 2021 19:17
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Новости Беларуси. Главная цель для государства – рост благосостояния людей. Доходы населения, цены, занятость, доступность жилья, а также высокотехнологичные услуги в образовании и здравоохранении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Как добиться успеха? У каждого делегата Всебелорусского народного собрания свой рецепт. Главный врач Ивьевской центральной районной больницы Иван Глаз уверен: медицине сегодня оказывают большое внимание. И даже в небольшом районе она на высоком уровне – это, бесспорно, достижение страны. Но руководитель переживает за кадры. 

Главврач из Ивья: «Отток молодых специалистов из небольших городов и поселков – это общая проблема»-1

Иван Глаз, главный врач Ивьевской центральной районной больницы, делегат Всебелорусского народного собрания:
Отток молодых специалистов из небольших городов и поселков – это общая проблема. Я считаю, что об этом нужно поговорить на Всебелорусском собрании. Чем можно привлечь молодого специалиста, чтобы остаться на районе? Это заработная плата и жилье. То есть нужно работать в этом направлении.

Главврач из Ивья: «Отток молодых специалистов из небольших городов и поселков – это общая проблема»-4

Тем для обсуждения на всебелорусском вече у делегатов немало. Всех объединяет желание и дальше двигаться вперед, сохраняя и приумножая достижения народа.

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А тот же легендарный факел со вторых Европейских игр словно показывает: несмотря на все сложности и неспортивное поведение некоторых стран в последние дни, главное, что огонь истинного патриотизма продолжает гореть в сердце каждого неравнодушного белоруса.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Иван Глаз # Фотофакт

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