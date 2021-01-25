«Приехала, чтобы снять обострение». Какие технологии используют для реабилитации пациентов после коронавируса в Могилёве?

Елена Дощинская, жительница Мстиславля:

Месяц назад я переболела коронавиурсом. И вот этот COVID дал обострение на мое хроническое заболевание. Поэтому я сюда приехала, чтобы снять обострение. И назначили мне медикаментозное и физиотерапевтическое лечение. То есть пройти вот такой курс реабилитаци. Уже третья процедура. Оно комплексно, когда идет – не сразу, конечно, день-два, – но вот день третий, четвертый, пятый уже лучше себя чувствуешь.