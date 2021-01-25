«Приехала, чтобы снять обострение». Какие технологии используют для реабилитации пациентов после коронавируса в Могилёве?
Новости Беларуси. Могилевская областная клиническая больница пополнилась новейшим оборудованием, которое активно будут использовать в реабилитации пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это ингаляторы для лечения дыхательных путей, портативные аппараты магнито- и лазеротерапии.
Новую технику активно применяют в физиотерапевтическом отделении. Комплексный подход к реабилитации дает очевидные результаты.
Наталья Добрянская, заведующая физиотерапевтическим отделением Могилевской областной клинической больницы:
Среди полученной аппаратуры выделяется аппарат лазеротерапии. Он позволяет улучшить микроциркуляцию, восстановить защитные силы организма, способствует рассасыванию воспалительных очагов и улучшению работоспособности и общего самочувствия человека.
Елена Дощинская, жительница Мстиславля:
Месяц назад я переболела коронавиурсом. И вот этот COVID дал обострение на мое хроническое заболевание. Поэтому я сюда приехала, чтобы снять обострение. И назначили мне медикаментозное и физиотерапевтическое лечение. То есть пройти вот такой курс реабилитаци. Уже третья процедура. Оно комплексно, когда идет – не сразу, конечно, день-два, – но вот день третий, четвертый, пятый уже лучше себя чувствуешь.