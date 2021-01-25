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«Приехала, чтобы снять обострение». Какие технологии используют для реабилитации пациентов после коронавируса в Могилёве?

25 января 2021 18:42
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Новости Беларуси. Могилевская областная клиническая больница пополнилась новейшим оборудованием, которое активно будут использовать в реабилитации пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это ингаляторы для лечения дыхательных путей, портативные аппараты магнито- и лазеротерапии.

«Приехала, чтобы снять обострение». Какие технологии используют для реабилитации пациентов после коронавируса в Могилёве?-1

Новую технику активно применяют в физиотерапевтическом отделении. Комплексный подход к реабилитации дает очевидные результаты.

«Приехала, чтобы снять обострение». Какие технологии используют для реабилитации пациентов после коронавируса в Могилёве?-4

Наталья Добрянская, заведующая физиотерапевтическим отделением Могилевской областной клинической больницы:
Среди полученной аппаратуры выделяется аппарат лазеротерапии. Он позволяет улучшить микроциркуляцию, восстановить защитные силы организма, способствует рассасыванию воспалительных очагов и улучшению работоспособности и общего самочувствия человека.

«Приехала, чтобы снять обострение». Какие технологии используют для реабилитации пациентов после коронавируса в Могилёве?-7

Елена Дощинская, жительница Мстиславля:
Месяц назад я переболела коронавиурсом. И вот этот COVID дал обострение на мое хроническое заболевание. Поэтому я сюда приехала, чтобы снять обострение. И назначили мне медикаментозное и физиотерапевтическое лечение. То есть пройти вот такой курс реабилитаци. Уже третья процедура. Оно комплексно, когда идет не сразу, конечно, день-два, – но вот день третий, четвертый, пятый уже лучше себя чувствуешь.

«Приехала, чтобы снять обострение». Какие технологии используют для реабилитации пациентов после коронавируса в Могилёве?-10

Большой плюс новой техники в ее мобильности. Все аппараты можно применять не только на базе физиотерапевтического отделения, но и переносить в стационар, где пациенты проходят основное лечение.

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# Коронавирус # общество # Наталья Добрянская # Елена Дощинская # Фотофакт

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