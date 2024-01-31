Главврач Борисовской ЦРБ: «Мы нарастили более чем в 2 раза количество выполненных эндопротезирований»

В Минской области создана многоуровневая система оказания медицинской помощи. Работают больницы, амбулатории и ФАПы. Без качественных услуг не останутся и жители самых отдаленных населенных пунктов. Для этого закупаются передвижные медкомплексы. Но самое главное – сформирована база высококвалифицированных кадров. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Александр Дрозд, главный врач Борисовской центральной районной больницы:
Мы являемся головным учреждением межрайонного центра. На нашей базе развернуто более 15 подразделений, которые оказывают населению Борисова и ряда закрепленных районов общей численностью порядка 290 тысяч человек медицинскую помощь по разным направлениям.
В течение последних лет вложение в наше здравоохранение довольно серьезное. Большое внимание мы и государство уделяем развитию травматологической службы. На нашей базе работает травматологическое отделение. Мы в 2022 году освоили эндопротезирование коленных суставов, а также благодаря оснащению, обучению персонала, ритмичному поступлению эндопротезов мы нарастили более чем в два раза количество выполненных эндопротезирований. Если в 2022 году это было порядка 90 эндопротезирований, то в 2023-м это более 230.
Александр Дрозд:
Довольно амбициозные планы. Сегодня проводится проектирование еще одного объекта, который входит в областную инвестпрограмму. Это станция переливания крови с централизованной лабораторной службой. Это позволит не только более безопасно заготавливать кровь и ее использовать, но также проводить ее исследования и исследование ряда инфекций. К примеру, насущный ковид и другие режимные инфекции. Это будет локализовано в одном здании, которое разместится на нашей территории.
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