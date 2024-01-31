Выхаживали малышей, которые весили чуть больше 500 граммов. Вот как заботятся о новорождённых в клиническом роддоме

Заслуженный врач, в медицине свыше 40 лет, 30 из которых – в должности заведующего отделением анестезиологии и реанимации для новорожденных областного клинического роддома. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Для Сергея Эдмундовича его профессия больше, чем просто про медицину. Это целый спектр познаний и даже эмоций: вера и радость за маленьких пациентов.

Ежемесячно в отделение поступают около 30 малышей. Некоторые – сразу из родзала в специальные транспортные инкубаторы. Такие малыши нуждаются в особенном лечении и уходе. Это понимают врачи. К таким деткам повышенный контроль, внимание. И оборудование особое. Вот это, например, современные аппараты-инкубаторы, которые заменяют материнскую утробу. Здесь поддерживают определенную влажность и температуру. Работают функции обогрева и конвекции. На мониторе – все показатели: сатурация, давление, сердечный ритм.

Сергей Качан, заведующий отделением анестезиологии и реанимации для новорожденных детей Клинического родильного дома Минской области:

Этот ребеночек буквально два часа назад начал дышать сам. До этого он дышал с помощью аппарата искусственной вентиляции. Он справился и теперь дышит сам. У него поражены легкие, но шаг вперед сделан. Есть тенденция к улучшению.

Бывали малыши, которые при рождении весили чуть больше 500-600 граммов, выхаживали даже таких крошек. Высокую планку работы в отделении врачи поддерживают. За последние 10 лет летальность не превышает 1 %. Вообще младенческая смертность в нашей стране одна из самых низких в мире.