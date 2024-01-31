Борисовские медики планируют проводить операции по удалению аденоидов под общим наркозом

Олег Лысковец, заведующий гнойно-оториноларингологическим отделением Борисовской центральной районной больницы: Сейчас есть техническая возможность провести микроскопию сразу при осмотре пациента, когда он поступает. Также имеется возможность провести видеоэндоскопию. Подсоединяется к видеокамере. Для современного ЛОР-врача это стандартная манипуляция, которая позволяет расширить технические возможности осмотра пациентов и сделать этот осмотр более объективным и информативным. Иногда это позволяет избежать перенаправления пациентов на более дорогие дополнительные исследования, обследования.

– Еще, конечно, чтобы все было как положено, под общей анестезией. Это было бы замечательное решение.

– У нас сейчас такая задумка. Мы находимся в рамках реализации этого проекта. Техническая подготовка. Сейчас идет приобретение необходимого оборудования, потому что это немножко другой подход технически. Это требует дополнительного инструментария, подготовки анестезиологов-реаниматологов, потому что операция проводится под общей анестезией, технически это должно выполняться практически всем детям.

– И комната пробуждения, и наблюдения. Все это технологии.