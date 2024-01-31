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Хирурги борисовской больницы провели первую операцию пациенту с острым инфарктом миокарда. Вот как это было

31 января 2024 12:15
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Ангиограф – уникальная рентгеновская система. Она позволяет оперативно выявить повреждения кровеносных сосудов, пороки органов, кист и опухолей. Кроме диагностики здесь же в кабинете проходит хирургическое лечение, в том числе инфаркта миокарда. А в конце 2023 года медики выполнили первую операцию пациенту с острым нарушением кровообращения мозга.

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Хирурги борисовской больницы провели первую операцию пациенту с острым инфарктом миокарда. Вот как это было-1



Сергей Седов, заведующий кабинетом ангиографии Борисовской центральной районной больницы:
Ночью поступал пациент из Жодино с острым инфарктом миокарда. У него был выявлен критический стеноз, артерия сужена. Там атеросклеротическая бляшка, которая практически полностью перекрывает просвет сосуда. И кровь не поступает к миокарду. Мы выполнили стентирование этого участка – это установка внутрисосудистого импланта. Стент – металлическая конструкция, которая позволяет расширить просвет сосуда и сохранить магистральный кровоток.

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Хирурги борисовской больницы провели первую операцию пациенту с острым инфарктом миокарда. Вот как это было-4

Сергей Седов:
В этом месте было сужение, а здесь уже сосуд восстановлен. Примерно такая же манипуляция выполняется на сосудах головного мозга. Но здесь устанавливается стент, а там производится удаление травматических масс и восстановление кровотока.

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Медицина # общество # Юлия Минич

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