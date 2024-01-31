Хирурги борисовской больницы провели первую операцию пациенту с острым инфарктом миокарда. Вот как это было

Ангиограф – уникальная рентгеновская система. Она позволяет оперативно выявить повреждения кровеносных сосудов, пороки органов, кист и опухолей. Кроме диагностики здесь же в кабинете проходит хирургическое лечение, в том числе инфаркта миокарда. А в конце 2023 года медики выполнили первую операцию пациенту с острым нарушением кровообращения мозга. Выхаживали малышей, которые весили чуть больше 500 граммов. Вот как заботятся о новорожденных в клиническом роддоме – подробности.





Сергей Седов, заведующий кабинетом ангиографии Борисовской центральной районной больницы:

Ночью поступал пациент из Жодино с острым инфарктом миокарда. У него был выявлен критический стеноз, артерия сужена. Там атеросклеротическая бляшка, которая практически полностью перекрывает просвет сосуда. И кровь не поступает к миокарду. Мы выполнили стентирование этого участка – это установка внутрисосудистого импланта. Стент – металлическая конструкция, которая позволяет расширить просвет сосуда и сохранить магистральный кровоток.

Борисовские медики планируют проводить операции по удалению аденоидов под общим наркозом – читайте далее.