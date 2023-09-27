Главный вуз в системе МЧС Беларуси отмечает 90-летие со дня основания. Какие мероприятия состоялись?
Новости Беларуси. Главный вуз в системе МЧС Беларуси отмечает сегодня, 27 сентября, 90-летие со дня основания. Он прошел путь от Пожарно-технической школы НКВД до специализированного Университета гражданской защиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Со знаковой датой коллектив, ветеранов, курсантов и слушателей Университета поздравил Президент.
Александр Лукашенко убежден, что вуз и впредь будет готовить специалистов, способных на должном уровне решать самые сложные служебные задачи, обеспечивая безопасность наших граждан.
Сегодня прошло открытое заседание Совета университета, посвященное юбилею. На нем говорили о былых достижениях и обозначили перспективы. Также в честь праздника назвали обладателей звания «Почетный профессор Университета гражданской защиты МЧС Беларуси» и открыли аудиторию имени Викентия Федоровича Трепашко. Это выдающийся педагог, под руководством которого подготовлено несколько поколений специалистов. Аудитория оснащена современными техническими средствами для обучения.
Иван Полевода, начальник Университета гражданской защиты МЧС:
Мы в этот день всегда чествуем наших ветеранов. Если процитировать классика, мы сегодня стоим высоко и видим далеко, потому что стоим на плечах наших предшественников – тех людей, которые внесли неоценимый вклад в становление вуза, создали тот фундамент, от которого мы отталкиваемся. Ими же был определен девиз нашего учебного заведения – эффективное образование через традиции и качество, динамику и инновации. Сегодня вуз стал той площадкой, где мы аккумулируем людей, «голодных» до новых знаний, которые не останавливаются на сделанном и ищут пути развития пожарной науки.
Перед праздничным концертом в честь 90-летия университета состоялась церемония возложения цветов к памятнику работникам МЧС, которые погибли при исполнении служебного долга.