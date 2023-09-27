Главный вуз в системе МЧС Беларуси отмечает 90-летие со дня основания. Какие мероприятия состоялись?

Новости Беларуси. Главный вуз в системе МЧС Беларуси отмечает сегодня, 27 сентября, 90-летие со дня основания. Он прошел путь от Пожарно-технической школы НКВД до специализированного Университета гражданской защиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Со знаковой датой коллектив, ветеранов, курсантов и слушателей Университета поздравил Президент.

Александр Лукашенко убежден, что вуз и впредь будет готовить специалистов, способных на должном уровне решать самые сложные служебные задачи, обеспечивая безопасность наших граждан.