Сергеенко во время рабочей поездки в Пуховичский район: «Руководство района повернулось лицом, работа активизирована»

Новости Беларуси. Не допускать формализма в информационной работе с населением – одна из важнейших задач для местной вертикали власти. Внимание на это обращает глава Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 27 сентября Игорь Сергеенко принял участие в заседании Пуховичского райисполкома, где подвели итоги работы по выполнению Директивы Президента «О дебюрократизации госаппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения» за первое полугодие.

По мнению Игоря Сергеенко, в организациях и предприятиях руководители не должны быть черствыми и безразличными к просьбам и чаяниям тех, кто обращается, а самим заявителям уходить от иждивенчества и быть более инициативными, например, в вопросах благоустройства и наведения порядка.

На приемы к чиновникам люди приходят с такими предложениями, но чаще звучат нарекания и жалобы. Более двух десятков вопросов поступило сегодня от жителей Пуховичского района Игорю Сергеенко во время личного приема граждан. Они просили содействия в ускорении решения житейских проблем. Есть нарекания на неудовлетворительное состояние дорог в агрогородках. В 2024 году на их ремонт в районе выделят больше средств. Немало обращений по улучшению транспортного сообщения, качества питьевой воды, решению земельных споров, благоустройству территорий и памятных мест. Оставляет желать лучшего и оказание услуг в сфере соцобслуживания и здравоохранения.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Руководство района повернулось лицом, работа активизирована. Конечно, все проблемы не снимаются. Однозначно, сегодня нужно не бояться говорить правду, доносить, использовать различные формы и методы, выезжать в районы, проводить сход в конкретном населенном пункте. Тем более Пуховичский район достаточно большой – 68 тысяч населения, ряд городских поселков, рабочих поселков на территории находятся. Поэтому система ЖКХ требует развития, своего совершенствования.