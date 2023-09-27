Выращивать овощи в теплицах стало выгоднее – МАРТ ввёл новый тариф на электроэнергию

Новости Беларуси. До будущего урожая потребность в огурцах в Беларуси будет обеспечена в полном объеме. В правительстве обсудили вопросы развития тепличного хозяйства и формирования стабилизационных фондов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы в межсезонье плодоовощной продукции было в достатке, сделано немало. В ходе совещания премьер-министр отметил, что вопрос рассматривался, в том числе с выездом специалистов на места. По итогам принят ряд решений. Парниковым хозяйствам, где основные затраты – это плата за электричество, установлены стимулирующие тарифы. Это скажется на себестоимости. И те же огурцы будут в магазине дешевле.

Иван Вежновец, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Для производства в межсезонный период мы предусмотрели дополнительную тарифную группу для потребителей электроэнергии, производящих овощи в защищенном грунте, с технологией досветки. Для такой категории потребителей мы понизили тариф на 22 %, и он будет составлять в базовых ценах 20 копеек. На наш взгляд, такая поддержка позволит увеличить объемы производства овощей, защищенного грунта, в первую очередь в межсезонный период, и предоставить их в полном объеме потребителю.

Николай Лешик, начальник главного Управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Уже определены 10 тепличных организаций, которые будут производить овощи, огурцы и томаты в первую очередь для нужд нашего населения. В зимний период, начиная с ноября 2023 года по февраль месяц включительно, это по огурцу 2024 года, до апреля в ОАО «ДорОрс» организовано впервые в республике производство томата на площади 2,59 гектара в межсезонный период.