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Выращивать овощи в теплицах стало выгоднее – МАРТ ввёл новый тариф на электроэнергию

27 сентября 2023 18:16
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Новости Беларуси. До будущего урожая потребность в огурцах в Беларуси будет обеспечена в полном объеме. В правительстве обсудили вопросы развития тепличного хозяйства и формирования стабилизационных фондов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выращивать овощи в теплицах стало выгоднее – МАРТ ввёл новый тариф на электроэнергию-1

Чтобы в межсезонье плодоовощной продукции было в достатке, сделано немало. В ходе совещания премьер-министр отметил, что вопрос рассматривался, в том числе с выездом специалистов на места. По итогам принят ряд решений. Парниковым хозяйствам, где основные затраты – это плата за электричество, установлены стимулирующие тарифы. Это скажется на себестоимости. И те же огурцы будут в магазине дешевле.

Выращивать овощи в теплицах стало выгоднее – МАРТ ввёл новый тариф на электроэнергию-4

Иван Вежновец, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Для производства в межсезонный период мы предусмотрели дополнительную тарифную группу для потребителей электроэнергии, производящих овощи в защищенном грунте, с технологией досветки. Для такой категории потребителей мы понизили тариф на 22 %, и он будет составлять в базовых ценах 20 копеек. На наш взгляд, такая поддержка позволит увеличить объемы производства овощей, защищенного грунта, в первую очередь в межсезонный период, и предоставить их в полном объеме потребителю.

Выращивать овощи в теплицах стало выгоднее – МАРТ ввёл новый тариф на электроэнергию-7

Николай Лешик, начальник главного Управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Уже определены 10 тепличных организаций, которые будут производить овощи, огурцы и томаты в первую очередь для нужд нашего населения. В зимний период, начиная с ноября 2023 года по февраль месяц включительно, это по огурцу 2024 года, до апреля в ОАО «ДорОрс» организовано впервые в республике производство томата на площади 2,59 гектара в межсезонный период.

Выращивать овощи в теплицах стало выгоднее – МАРТ ввёл новый тариф на электроэнергию-10

В планах на межсезонье заложить почти 123 тысячи тонн плодоовощной продукции. Запасы формируют из картофеля, капусты, свеклы, моркови, лука и яблок. Продукции из белорусских садов на нашем рынке становится все больше. Импорт яблок в Беларусь снизился в первом полугодии почти на 40 % из-за его нецелесообразности.

# Сельское хозяйство # общество # Иван Вежновец # Николай Лёшик # Фотофакт

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