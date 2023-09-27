Там произошло много главных событий города. История улицы Раковской в Минске

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

Вы ведь тоже это слышите? Вот они, отголоски ушедшей эпохи. Прошло столько лет, а исторический центр Минска до сих пор бережно хранит воспоминания о былой жизни столицы. Ностальгируем, вдохновляемся и спешим встречать осень на Раковской. Алый кирпич. Созвездие кафешек и аромат свежей выпечки. Раковская с годами только хорошеет и остается любимой моделью режиссеров и художников. Здесь царит особая атмосфера, прочувствовать которую непременно стоит на этих выходных. Без стильных кадров точно не останетесь.

Елена Алинская, экскурсовод:

Давайте прогуляемся с вами по одной из самых атмосферных улиц города – улице Раковской. Находится в одноименном предместье, которое появилось у нас в городе уже где-то в конце XV века. Здесь обосновались наши евреи, здесь располагались их мастерские, различные магазины. Со временем сформировалась трассировка этой улицы. Так почему же она называется Раковская? Потому что ведет она прямо на город Раков. Шалом. Жизнь в еврейском квартале была насыщенной. Почти дворец. В нарядном доме под номером 17 находились синагога и хедер. Здесь проводили свадьбы с размахом. В советские годы был Дом культуры, а сегодня находится один из музеев истории города Минска. Обязательно загляните за вдохновением. Елена Алинская:

А следующее здание, может, и невзрачное, но там находилось сердце нашего Раковского предместья. Там находился кагал – место, где собирались люди, решались вопросы жизни всего еврейского места, собирали законы, заключались браки, именно в этом здании в свое время находилась школа канторов, певцов.

Славилась и синагога Зальцмана. В 1864-м он возвел скромное классическое здание, чтобы могли собираться и обучаться бедные евреи. В начале ХХ века к нему достроят второй этаж, минчане будут приходить уже в любимый кинотеатр. Елена Алинская:

Важные события развивались здесь в 1888 году. Здесь была построена ишива. Достаточно известная в городе, потому что возглавлял Гадель. Когда он сюда приехал, к нему пришел один из наших местных толмудистов, когда он узнал, что тот настолько хорошо знает Тору, он воскликнул: «Гадель!», что значит «великий». Именно этот человек управлял нашей ишивой, высшим учебным заведением. В этом здании когда-то будущие раввины изучали Тору. Уютные дворики хранят немало историй. Буквально про каждую можно снимать фильм. Так, здесь в конце XIX века жил известный купец Рубинштейн. Соседство с Петропавловской церковью сделало свое дело. Наш герой так впечатлился, что решил со временем перейти в ряды православных. А поскольку окружение было в основном еврейским, за этот неординарный поступок он подарил местной музыкальной школе скрипку. Увы, в годы войны драгоценность была утеряна.

Елена Алинская:

Мы стоим с вами возле очень интересного здания, называется дом с мезузой. Что это значит, когда здесь проводили реставрацию, то возле входной двери увидели отверстие. Именно в таких отверстиях хранили свитки Торы с какими-то выражениями оттуда. Эти небольшие свитки хранятся в нашем музее еврейской культуры вместе с деревянной дверью. Пряная кладка словно имбирный пряник. Эклектика на высоте. В этом доме по Раковской, 20 в конце XIX – начале XX века размещалась гостиница. Гости и купцы точно были в восторге. И сегодня кирпичная архитектура не утратила своего шарма. Здесь стоит сделать кофе-паузу и помечтать. Дальше по курсу были дома для еврейских рабочих. Промышленная жизнь шла полным ходом. Обувная фабрика «Скороход» в годы Первой мировой войны снабжала фронт противогазами. Кстати, поговаривают, что именно здесь находилась самая старинная обувная мастерская в Минске.

Елена Алинская:

Давайте перенесемся с вами в конец XIX века. Тогда на наш рынок пришли швейцарские компании по производству обоев. В ответ наши предприниматели объединяются в одно большое объединение, здесь появляется обойная фабрика Лившица. А уже в 20-е годы на ее базе здесь появился известный Первый Минский хлебозавод. Со временем выпускали 50 тысяч тонн хлеба в год. Какое-то время здесь был наш хлебозавод. Уже XXI век, и здесь появился культурный центр. Наши архитекторы позаботились о том, чтобы наша труба бывшего хлебозавода напоминала нам о тех временах.

Раковская подарила миру немало талантов. Так, знаменитый отец «Чебурашки» Леонид Шварцман родился на этой улочке. И родной Минск невольно пришел в иллюстрации к мультфильму, который стал известным на весь Союз… Мало кто знает, что создатель Голливудской кинокомпании Голден Майер (Луис Барт Майер) также ловил вдохновение на Раковской. Есть в жизни предместья и черная глава.​ Елена Алинская:

Улица Раковская заканчивается площадью Юбилейной. Именно здесь в годы ВОВ были одни из самых страшных событий нашего города. Буквально в июле 1941 года согнали наших минских евреев, и было создано гетто. А уже осенью 7 ноября несколько тысяч человек собрали сюда на эту площадь, дали в руки транспаранты. Стали снимать на фото и через несколько дней расстреляли. Именно здесь проходило несколько наших минских погромов, и уже осенью 1943 года гетто было уничтожено.