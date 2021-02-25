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Главный вопрос – подготовка белорусских атлетов. 26 февраля Александр Лукашенко посетит НОК

25 февраля 2021 16:00
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Новости Беларуси. В продолжение спортивной темы, поднятой 25 февраля во Дворце Независимости. Очевидно, завтра, 26 февраля, она получит продолжение в Национальном олимпийском комитете, куда приедет Александр Лукашенко.

Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

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Главный вопрос предстоящей встречи – подготовка белорусских атлетов, в том числе и к Олимпиаде в Токио. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также на заседании исполкома изберут президента НОК.

# Государственная политика в области спорта # общество # Александр Лукашенко

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