Главный вопрос – подготовка белорусских атлетов. 26 февраля Александр Лукашенко посетит НОК

Новости Беларуси. В продолжение спортивной темы, поднятой 25 февраля во Дворце Независимости. Очевидно, завтра, 26 февраля, она получит продолжение в Национальном олимпийском комитете, куда приедет Александр Лукашенко.

Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Александр Лукашенко: «Сегодня нам уже претензии по спорту предъявляют. Нами пытаются рулить и управлять»

Главный вопрос предстоящей встречи – подготовка белорусских атлетов, в том числе и к Олимпиаде в Токио. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также на заседании исполкома изберут президента НОК.