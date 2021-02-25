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Владимир Кухарев на встрече со студентами и преподавателями БГУ: «Молодёжь у нас креативная, она мыслит по-новому»

25 февраля 2021 15:35
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Новости Беларуси. Строительство жилья, качество воды и популяризация электротранспорта. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев провел встречу со студентами и профессорско-преподавательским составом БГУ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Площадкой для диалога стало здание факультета журналистики. Особенно остро звучали вопросы коммунальные. Жители Фрунзенского района, например, хотели знать, когда в кранах появится вода из подземных источников. Уже дано поручение сделать это к 2023 году.

Владимир Кухарев на встрече со студентами и преподавателями БГУ: «Молодёжь у нас креативная, она мыслит по-новому»-1

Одного из многодетных отцов интересовал квартирный вопрос. Представители исторического факультета предложили открыть в Минске археологический музей.

Владимир Кухарев на встрече со студентами и преподавателями БГУ: «Молодёжь у нас креативная, она мыслит по-новому»-4

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Молодежь у нас креативная, она мыслит по-новому, по-другому, и очень много идей – хороших, интересных. Поэтому будем пробовать ответить на те вопросы, которые у нее возникли.

Идеи, конечно, хороши тем, что они должны воплощаться. Они должны иметь хорошее основание и соответствовать законодательству. Поэтому я думаю, что обсуждение даст, может быть, какие-то толчки к тому, чтобы мы приступили к реализации этого вопроса.

Владимир Кухарев на встрече со студентами и преподавателями БГУ: «Молодёжь у нас креативная, она мыслит по-новому»-7

Егор Подоляк, магистрант факультета философии и социальных наук БГУ:
В этом году наш университет будет отмечать 100-летие. Я думаю, что будет очень знаменательно, если одну из улиц города Минска назовут Университетской – в честь ведущего вуза Беларуси.

Владимир Кухарев на встрече со студентами и преподавателями БГУ: «Молодёжь у нас креативная, она мыслит по-новому»-10

Это не первая встреча мэра со студентами. В ноябре Владимир Кухарев отвечал на вопросы учащихся в формате диалоговой площадки. Многие идеи молодежи были озвучены и во время прошедшего шестого Всебелорусского народного собрания.

# Студенты # общество # Владимир Кухарев # Егор Подоляк # Фотофакт

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