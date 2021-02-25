Владимир Кухарев на встрече со студентами и преподавателями БГУ: «Молодёжь у нас креативная, она мыслит по-новому»

Площадкой для диалога стало здание факультета журналистики. Особенно остро звучали вопросы коммунальные. Жители Фрунзенского района, например, хотели знать, когда в кранах появится вода из подземных источников. Уже дано поручение сделать это к 2023 году.

Новости Беларуси. Строительство жилья, качество воды и популяризация электротранспорта. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев провел встречу со студентами и профессорско-преподавательским составом БГУ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Молодежь у нас креативная, она мыслит по-новому, по-другому, и очень много идей – хороших, интересных. Поэтому будем пробовать ответить на те вопросы, которые у нее возникли.

Идеи, конечно, хороши тем, что они должны воплощаться. Они должны иметь хорошее основание и соответствовать законодательству. Поэтому я думаю, что обсуждение даст, может быть, какие-то толчки к тому, чтобы мы приступили к реализации этого вопроса.