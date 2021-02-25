«На сегодня мы единственные». Какое оборудование появилось в Минской областной детской больнице?

Новости Беларуси. Качество и культура оказания медицинской помощи в Минской области одни из лучших в стране. Таковы итоги национального смотра-конкурса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это стало возможным благодаря постоянному обновлению оборудования в центральных и участковых учреждениях. Например, детская областная больница недавно закупила технику на семь миллионов рублей. Деньги – из инновационного фонда облисполкома. Подробности в материале Вероники Сайко.

Вероника Сайко, корреспондент:

Здоровье – главная ценность. И в 2020 году мы все в этом убедились. Конечно, в последнее время прилагаются все усилия для борьбы с коронавирусом. Вот только другие болезни никуда не подевались.

Хирург выполняет довольно обычную операцию – замену хрусталика глаза. Хотя катаракта давно и успешно лечится, всегда есть вероятность осложнений. Новый оптический биометр снижает риск. Он позволяет детально установить размер глаз. Расчеты очень важны при проведении операции. Особенно, если у пациента помимо катаракты еще и астигматизм – дефект роговицы. У старого прибора такой точности не было.

Татьяна Чекан, заведующая отделением Минской областной детской клинической больницы:

Мы находимся в диагностическом кабинете. Здесь находится диагностическая часть оборудования. Это навигационная диагностическая станция, она позволяет очень детально измерять переднюю поверхность роговицы, выявлять ее аномалии, если они есть, какие-то отклонения в размерах, и рассчитывать интраокулярные линзы с торическим компонентом. Данная картинка переносится в операционную, там у нас стоит навигационный блок, который во время операции позволяет хирургу сделать разрезы в нужных местах, как нам рассчитал прибор, позиционировать линзу правильно.