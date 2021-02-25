Прямой эфир

«Молодой быстроразвивающийся микрорайон». В Столбцах построят дом для медиков

25 февраля 2021 15:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Масштабное строительство в Минской области. В 2021 году в городах-спутниках возведут 84 тысячи квадратных метров жилья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Активно застраиваются и райцентры.

«Молодой быстроразвивающийся микрорайон». В Столбцах построят дом для медиков-1

В Столбцах для медработников, нуждающихся в улучшении жилищных условий, построят многоквартирный дом в новом районе. Возведение будет идти за счет государственных средств. Строительство начнется в конце 2021 года, в эксплуатацию объект сдадут в 2022-м.

«Молодой быстроразвивающийся микрорайон». В Столбцах построят дом для медиков-4

Евгений Кондратович, начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Столбцовского райисполкома:
Жилой дом будет многоквартирный, состоящий из 60 квартир, в котором будет 54 квартиры предоставлено медицинским работникам. Шесть квартир будет предоставлено гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, состоящих на общей очереди в городе Столбцы и Столбцовском районе. Площадь жилого дома предварительно составит 3 400 квадратных метров. Данный жилой дом будет расположен в микрорайоне среднеэтажной жилой застройки вблизи улицы Ленинской. Это молодой быстроразвивающийся микрорайон с объектами современной инженерно-транспортной инфраструктуры, а также объектами здравоохранения, объектами образования, такими как современный детский сад и современная школа, которая в настоящее время строится в городе Столбцы.

«Молодой быстроразвивающийся микрорайон». В Столбцах построят дом для медиков-7

В Минской области активно развивается возведение так называемых электродомов, в которых электрическая энергия используется для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. В 2021 году в регионе планируют построить 50 тысяч квадратных метров такого жилья.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Евгений Кондратович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Владимир Кухарев на встрече со студентами и преподавателями БГУ: «Молодёжь у нас креативная, она мыслит по-новому»
25 февраля 2021 15:35

Владимир Кухарев на встрече со студентами и преподавателями БГУ: «Молодёжь у нас креативная, она мыслит по-новому»

Взамен на бытовые отходы. В Витебском районе школьники раздали более 60 эко-сумок
25 февраля 2021 15:30

Взамен на бытовые отходы. В Витебском районе школьники раздали более 60 эко-сумок

Андрей Муковозчик: «Про «людзьмi звацца» они забыли давно, ещё до пересечения границ»
25 февраля 2021 14:22

Андрей Муковозчик: «Про «людзьмi звацца» они забыли давно, ещё до пересечения границ»