«Молодой быстроразвивающийся микрорайон». В Столбцах построят дом для медиков

Новости Беларуси. Масштабное строительство в Минской области. В 2021 году в городах-спутниках возведут 84 тысячи квадратных метров жилья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Активно застраиваются и райцентры.

В Столбцах для медработников, нуждающихся в улучшении жилищных условий, построят многоквартирный дом в новом районе. Возведение будет идти за счет государственных средств. Строительство начнется в конце 2021 года, в эксплуатацию объект сдадут в 2022-м.

Евгений Кондратович, начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Столбцовского райисполкома:

Жилой дом будет многоквартирный, состоящий из 60 квартир, в котором будет 54 квартиры предоставлено медицинским работникам. Шесть квартир будет предоставлено гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, состоящих на общей очереди в городе Столбцы и Столбцовском районе. Площадь жилого дома предварительно составит 3 400 квадратных метров. Данный жилой дом будет расположен в микрорайоне среднеэтажной жилой застройки вблизи улицы Ленинской. Это молодой быстроразвивающийся микрорайон с объектами современной инженерно-транспортной инфраструктуры, а также объектами здравоохранения, объектами образования, такими как современный детский сад и современная школа, которая в настоящее время строится в городе Столбцы.