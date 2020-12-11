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Как выбрать живую ёлку? Выясняем вместе с блогером Стюшей Тайм

11 декабря 2020 11:06
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – блогер – Стюша Тайм.

Появилась в блоге какая-то елочка?  

Стюша Тайм, блогер:  
Елочка появилась в блоге и не одна во всех соцсетях. Я пытаюсь уже создать такое праздничное, предновогоднее настроение. Вместе с ребятами мы сейчас активно обсуждаем подготовку к Новому году, к Рождеству.  

Как выбрать живую ёлку? Выясняем вместе с блогером Стюшей Тайм -1

Какие-то тренды есть?  

Стюша Тайм:  
Я бы сказала, что нет. Главное, чтобы елочка в принципе была в доме, потому что это символ Нового года, Рождества, сказки, чуда и она всегда принесет хорошее настроение и неважно какая елочка: живая или искусственная.

Как ты украшаешь свою квартиру?  

Стюша Тайм:  
Я всегда очень люблю гирлянды, чтобы их было максимально много, чтобы дом блестел, сиял. В основном это гирлянды и иногда делаю снежинки, потому что это все напоминает мне детство.  

Какую елку лучше ставить: живую или искусственную?  

Стюша Тайм:  
Я стараюсь всегда искать компромиссы в жизни. Здесь то же самое. Я обычно устанавливаю и искусственную елку в доме, и ближе к праздникам живую ель в катке это идеальный вариант, мне кажется.  

Ты уже побывала на елочном базаре и готова поделиться всеми секретами.

Стюша Тайм:   
Да, я сделала на эту тему блог.  

Мы отправились на елочный базар и выяснили, на что нужно обратить внимание при выборе живой ели либо пихты.  

Как выбрать живую ёлку? Выясняем вместе с блогером Стюшей Тайм -4

Первое, с чем нужно определиться – это размер дерева. При покупке большой ели в маленькую комнату она займет основной объем свободного пространства и станет создавать неудобства.  

Живые ели либо пихты продаются либо в срезанном виде, либо в катке. Стоит отметить, что в катке деревья сохраняют свою жизнеспособность намного дольше и будут радовать вас зеленой яркой хвоей, возможно, даже до марта.  

Как выбрать живую ёлку? Выясняем вместе с блогером Стюшей Тайм -7

Чтобы оценить качество дерева, нужно посмотреть непосредственно на хвою, хвоя должна быть ярко-зеленого цвета, не осыпаться и отдавать восковым блеском.  

Как выбрать живую ёлку? Выясняем вместе с блогером Стюшей Тайм -10

Несомненно, живые деревья обладают огромными плюсами. Их древесина насыщена смолой с высоким содержанием фитонцидов, летучих веществ с антибактериальными свойствами.  

Как выбрать живую ёлку? Выясняем вместе с блогером Стюшей Тайм -13

Немало покупателей отдают свое предпочтение искусственным елям и соснам. У искусственных деревьев также есть свои плюсы. Это разнообразие моделей, широкий выбор цветов, дизайна и размеров. У этих деревьев роскошный внешний вид.  

Подробнее – в видеоматериале

# Новый год # общество # Стюша Тайм # Фотофакт

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