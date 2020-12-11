Как выбрать живую ёлку? Выясняем вместе с блогером Стюшей Тайм

Стюша Тайм, блогер: Елочка появилась в блоге и не одна во всех соцсетях. Я пытаюсь уже создать такое праздничное, предновогоднее настроение. Вместе с ребятами мы сейчас активно обсуждаем подготовку к Новому году, к Рождеству.

Какие-то тренды есть?

Стюша Тайм:

Я бы сказала, что нет. Главное, чтобы елочка в принципе была в доме, потому что это символ Нового года, Рождества, сказки, чуда и она всегда принесет хорошее настроение и неважно какая елочка: живая или искусственная.

Как ты украшаешь свою квартиру?

Стюша Тайм:

Я всегда очень люблю гирлянды, чтобы их было максимально много, чтобы дом блестел, сиял. В основном это гирлянды и иногда делаю снежинки, потому что это все напоминает мне детство.

Какую елку лучше ставить: живую или искусственную?

Стюша Тайм:

Я стараюсь всегда искать компромиссы в жизни. Здесь то же самое. Я обычно устанавливаю и искусственную елку в доме, и ближе к праздникам живую ель в катке – это идеальный вариант, мне кажется.

Ты уже побывала на елочном базаре и готова поделиться всеми секретами.

Стюша Тайм:

Да, я сделала на эту тему блог.

Мы отправились на елочный базар и выяснили, на что нужно обратить внимание при выборе живой ели либо пихты.